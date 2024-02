El Kennedy Center Presenta La primera entrega de la serie bianual REACH to NATURE (Alcance a la Naturaleza)

Del 20 de febrero al 3 de marzo de 2024

En el REACH Aneeshwar Kunchala también nombrado como primer Embajador Juvenil del Centro Kennedy para las Artes y el Medio Ambiente REACH to FOREST (Alcance al Bosque) y sus Charlas sobre Árboles, curadas por la autora Marie Arana, celebran a los gigantes literarios que iluminan la belleza y maravilla del bosque. Participa en diálogos provocativos entre expertos literarios y ambientales y disfruta de firmas de libros después de los eventos en asociación con Politics and Prose. «Tras el exitoso lanzamiento en la primavera de 2023 del festival RiverRun del Centro Kennedy, una celebración de los ríos del mundo, fue una progresión natural destacar la magnificencia de los bosques de nuestra Tierra,» dice Alicia Adams, Vicepresidenta de Danza y Programación Internacional y curadora de REACH to FOREST.

REACH to FOREST albergará eventos centrados en los guardianes del bosque y su trabajo en la preservación de la vida silvestre y los hábitats del bosque, así como en educar al público sobre la belleza y valor de nuestro mundo natural. Durante un período de dos semanas, la programación dinámica de REACH to FOREST presentará eventos que giran en torno a los temas centrales de la iniciativa: apreciar la inspiración y los beneficios invaluables que proporciona el bosque y aprender a manejar la coexistencia entre humanos y vida silvestre.

Curada por Alicia Adams y Gilda Almeida de la división de Programación Internacional del Centro Kennedy, REACH to FOREST presentará una amplia gama de actividades, eventos y experiencias, incluyendo viajes culinarios a través del Amazonas con el chef brasileño Felipe Schaedler; la primera Feria del Libro Ambiental del Centro; la alegórica página de títeres, Acupunk, del Théâtre de la Dame de Coeur de Quebec; un domo de cine inmersivo en interiores; y una «Fiesta de Cazadores de Árboles».

Una serie de discusiones y mesas redondas permitirán la interacción directa con artistas, escritores, cineastas, conservacionistas, científicos, campeones de la justicia ambiental y autores ganadores del Premio Pulitzer de renombre internacional. REACH to FOREST ofrece un mundo de exposiciones e instalaciones inspiradas en el bosque con obras de artistas internacionales, así como obras de arte culturalmente significativas de comunidades indígenas del bosque. La exposición de la Coleção BEĨ de bancos zoomorfos tallados de la región amazónica brasileña, que hace su estreno en EE. UU., destaca la relación simbiótica y espiritual de los pueblos indígenas con el bosque, su hogar. Esta exposición única incluye fotografías, videos y demostraciones en vivo de Karaputa Mehinako, un artesano de la remota región amazónica de Xingu.

Las instalaciones adicionales incluyen trabajo de Byeongdoo Moon (EE. UU./Corea) y tres obras encargadas recientemente de Roberto Fabelo (Cuba), Celia Ledón (Cuba) y Raiz Campos (Brasil), y una exposición exclusiva que celebra la vida y obra de Jane Goodall, en colaboración con el Instituto Jane Goodall.

En asociación con el Jardín Botánico de EE. UU., el Centro Kennedy presentará Improvisaciones para Árboles, emparejando músicos de todo el mundo con árboles en peligro de extinción nativos de seis continentes diferentes. Los músicos improvisarán y grabarán un tributo musical original a los árboles para aumentar la conciencia. En conexión con la iniciativa, Casey Trees plantará árboles nativos en áreas de baja cobertura arbórea alrededor de Washington, D.C., contribuyendo a la salud y bienestar de nuestras comunidades aquí en casa.

Restaurar los bosques del mundo es la prioridad del objetivo de las Naciones Unidas de aumentar la superficie forestal global en un 3% para 2030. Según el Informe Forestal Global de la ONU en 2021, entre los afectados hay 1,6 mil millones de individuos que dependen de los recursos forestales para vivir. Abarcando más del 30% de la tierra de la Tierra, los bosques albergan más del 80% de la biodiversidad terrestre y también actúan como reservorios de carbono, almacenando más carbono que toda la atmósfera. Cuanto más diligentemente cuiden las personas los bosques, más efectivamente protegerán la población de nuestro planeta.