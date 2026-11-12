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Xi Jinping asistirá al G20 en EEUU en diciembre, según el Departamento de Estado

Desde que Trump inició su segundo mandato en enero de 2025, ambos líderes se han reunido en tres ocasiones
Xi Jinping asistirá al G20 en EEUU en diciembre, según el Departamento de Estado
Fotografía de archivo de Donald Trump y Xi Jinping.
Foto: EFE/JIM LO SCALZO / POOL
By Washington Hispanic
noviembre 12, 2026 3:37 pm

El presidente de China, Xi Jinping, asistirá en diciembre a la cumbre de líderes del G20 que el mandatario estadounidense, Donald Trump, acogerá en su club de golf a las afueras de Miami (Florida), aseguró este jueves el Departamento de Estado, aunque Pekín aún no ha confirmado el viaje.

El secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en la que ambos abordaron "la próxima visita" de Xi a Florida, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.

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La llamada se produce antes de que Trump y Xi se reúnan la próxima semana en Shenzhen, con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Rubio y Wang "abordaron el próximo viaje del presidente Trump a la Cumbre de la APEC en China y la próxima visita del secretario general Xi a Florida para asistir a la cumbre del G20", detalló la nota.

Ambos recordaron también el compromiso de Trump y Xi de mantener "una relación constructiva de estabilidad estratégica basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad".

Asimismo, señalaron que, si se confirma un encuentro trilateral con el presidente ruso, Vladímir Putin, al margen de la cumbre de la APEC, impulsarán "objetivos como la paz y la desnuclearización".

Desde que Trump inició su segundo mandato en enero de 2025, ambos líderes se han reunido en tres ocasiones: en octubre de 2025 en Busán (Corea del Sur), durante la cumbre de la APEC; en mayo de este año, durante la visita de Estado de Trump a Pekín, y en septiembre pasado, con motivo de la visita de Estado de Xi a Washington.

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De concretarse, los encuentros de Shenzhen y Miami serán el cuarto y el quinto de este segundo mandato.

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