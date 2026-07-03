Washington celebra con máxima seguridad

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El National Mall recibirá multitudes entre música y fuegos artificiales.

La rueda gigante instalada en el National Mall será el escenario de una de las celebraciones más espectacularesjamás vistas en Washington, D.C., con motivo del 4 de Julio.

Washington, D.C. ya está lista para una de las celebraciones más esperadas y emblemáticas del año. Miles de familias, turistas y residentes se reunirán este viernes en el icónico National Mall para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos, en una jornada que promete música en vivo, ambiente festivo y, por supuesto, el espectacular show de fuegos artificiales que cada año ilumina el cielo de la capital del país.

Pero este año la celebración tendrá un componente adicional poco habitual: será el evento del 4 de Julio con el nivel de seguridad más alto que se haya visto hasta ahora en Washington.

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Por primera vez en la historia, la celebración del Día de la Independencia en el National Mall ha recibido la designación federal de National Special Security Event (NSSE), una categoría reservada únicamente para eventos considerados de máxima importancia nacional y que requieren coordinación especial entre múltiples agencias de seguridad.

Este tipo de designación normalmente se utiliza en eventos de altísimo perfil como ceremonias de investidura presidencial, discursos del Estado de la Unión o importantes reuniones internacionales, colocando al United States Secret Service como la agencia encargada de liderar toda la operación de seguridad.

Para quienes planean asistir, esto significa que deberán prepararse para controles de seguridad mucho más estrictos que en años anteriores. Las autoridades instalarán puntos de acceso con detectores de metales, revisiones similares a las que se realizan en aeropuertos, áreas restringidas y una presencia significativamente mayor de agentes de seguridad en toda la zona del National Mall.

Expertos en seguridad explicaron que esta decisión responde al actual panorama de amenazas que enfrentan grandes eventos públicos en todo el país. En meses recientes, autoridades federales han reforzado sus protocolos luego de varios incidentes nacionales, incluyendo intentos de ataques contra funcionarios públicos y recientes amenazas frustradas en eventos masivos.

Sin embargo, funcionarios federales quisieron dejar un mensaje claro para quienes planean disfrutar la festividad: actualmente no existe ninguna amenaza creíble contra las celebraciones del 4 de Julio en Washington, D.C.

Más allá de las medidas de seguridad, la capital estadounidense volverá a convertirse en el centro de una verdadera fiesta patriótica. Desde tempranas horas del día, miles de personas comenzarán a llegar con banderas, sillas plegables, mantas, cámaras y mucho entusiasmo para encontrar el lugar perfecto desde donde disfrutar una noche llena de celebración.

Como cada año, el punto culminante llegará al caer la noche, cuando el tradicional espectáculo de fuegos artificiales transforme el cielo sobre los monumentos históricos de Washington en un enorme escenario de luces y colores que podrá verse desde distintos puntos de la ciudad.

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Así que si piensa asistir, la recomendación es llegar temprano, usar ropa cómoda, llevar agua, prepararse para largas caminatas… y sobre todo estar listo para disfrutar una de las celebraciones más grandes, vibrantes y simbólicas de todo Estados Unidos.