Voto anticipado se dispara en Estados Unidos: más de 34 millones ya participaron

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Una elección decisiva para el Congreso

A pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, más de 34 millones de estadounidenses ya han emitido su voto de manera anticipada, ya sea presencialmente o por correo, en una jornada electoral que determinará qué partido controlará la Cámara de Representantes y el Senado.

Según Michael McDonald, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Florida y director del UF Election Lab, la participación anticipada podría superar ampliamente los casi 46 millones de votos registrados en las elecciones de medio término de 2022 e incluso acercarse a las cifras históricas de 2018, cuando se alcanzó la mayor participación en este tipo de elecciones desde 1914.

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Los datos reflejan un considerable entusiasmo electoral. En los 27 estados que registran la afiliación política de los votantes, aproximadamente el 45 % de quienes han sufragado anticipadamente son demócratas, el 31 % republicanos y el 24 % independientes o sin afiliación partidaria.

McDonald señaló que el aumento podría responder a cambios en los hábitos electorales después de la pandemia, así como a la preocupación de algunos ciudadanos por posibles restricciones al voto por correo.

Una elección decisiva para el Congreso

Los republicanos buscan conservar sus estrechas mayorías en ambas cámaras del Congreso, mientras que los demócratas aspiran a recuperar el control legislativo.

De acuerdo con las proyecciones del Cook Political Report, las posibilidades demócratas han mejorado en numerosas contiendas. El organismo identificó 17 distritos competitivos para la Cámara de Representantes y siete elecciones al Senado consideradas demasiado reñidas para anticipar un ganador.

Entre los estados donde se disputan importantes escaños senatoriales figuran Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio y Texas.

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Millones de votos en estados clave

Texas encabeza la participación anticipada entre varios de los estados más observados, con más de cinco millones de votos emitidos hasta el martes. Michigan registra más de 1.3 millones y Ohio cerca de 1.2 millones.

En Iowa, aproximadamente 307,000 ciudadanos ya habían votado, mientras que Kansas superaba los 245,000 y Maine los 196,000. Alaska también reportaba más de 46,000 sufragios anticipados.

El entusiasmo electoral se extiende a otras regiones. En Tennessee, la participación durante los primeros ocho días aumentó un 57 % respecto al mismo período de 2022.

En Carolina del Norte, los votantes sin afiliación partidaria representaron el 34 % de los sufragios durante los primeros cinco días, mientras que Luisiana registró una destacada participación de electores afroamericanos al inicio del proceso.

Con las elecciones del 3 de noviembre cada vez más cerca, las cifras anticipan una intensa movilización ciudadana que podría redefinir el equilibrio político en Washington y marcar el rumbo del país durante los próximos dos años.

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