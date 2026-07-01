Una ola de calor peligrosa azota el área de Washington D.C. a principios de julio

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Las temperaturas podrían llegar a 101 el jueves, 103 el viernes, 102 el 4 de julio y se espera que la máxima sea de 94 grados el domingo

La naturaleza está intensificando las temperaturas en todo el país y eso es peligroso.

La meteoróloga principal de 7News First Alert, Veronica Johnson, dijo que se espera una intensa ola de calor que podría durar hasta el domingo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de calor para toda la región de Washington D.C. desde el miércoles a las 11 a.m. hasta las 8 p.m.

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“ Esta ola de calor será intensa y durará varios días ” , dijo. “Se han emitido avisos por calor, así que asegúrense de beber mucha agua, incluso cuando no tengan sed”.

Johnson dijo que las temperaturas podrían llegar a 101 el jueves, 103 el viernes, 102 el 4 de julio y se espera que la máxima sea de 94 grados el domingo.

“ El índice de calor del 4 de julio , que oscila entre los 100 y los 107 grados, incluso a las 10 de la noche, podía sentirse como si estuviera entre los 95 y los 100 grados”, dijo Johnson.

Si bien la mayor parte del área metropolitana de Washington D.C. permanecerá seca, existe la posibilidad de una tormenta aislada al final del día. De producirse, podría generar fuertes ráfagas de viento. Las temperaturas descenderán hasta los 20 °C en los suburbios, pero se mantendrán en los 27 °C en la ciudad, con un clima cálido y húmedo.

El jueves se perfila como "uno de los días más calurosos que ha experimentado el área de Washington D.C. en años", declaró la meteoróloga de 7News First Alert, Eileen Whelan, debido a la alta humedad que eleva el índice de calor hasta los 112 grados. Se mantiene una alerta por calor extremo en la mayor parte de la región hasta el viernes, con la posibilidad de que se registren temperaturas récord.

“Tras la puesta del sol, el alivio es mínimo, ya que las temperaturas se mantienen en torno a los 27 grados Celsius hasta bien entrada la noche, lo que supone un estrés adicional para cualquiera que no disponga de una refrigeración adecuada”, dijo Whelan.

A campo traviesa

El Servicio Meteorológico Nacional fue tajante: las condiciones eran "peligrosas", ya que el índice de calor, una combinación de temperatura y humedad del aire, superó los 100 grados en algunas zonas. Advirtió sobre el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente entre las personas que no cuentan con aire acondicionado.

Según el servicio meteorológico, la temperatura del aire en Detroit rondaba los 32 grados Celsius y podría llegar incluso a los 38 grados en algún momento del jueves. La ciudad informó que una docena de centros recreativos permanecieron abiertos, algunos hasta las 23:00, para que la gente pudiera refrescarse. Amplias zonas de Michigan, así como Illinois, Ohio, Indiana, Kentucky y gran parte de Iowa, se encontraban bajo alerta por calor extremo.

El noreste del país, incluyendo la ciudad de Nueva York y Boston, experimentará un calor intenso durante el fin de semana del 4 de julio. Norristown, Pensilvania, a 32 kilómetros de Filadelfia, canceló el desfile del sábado debido al mal tiempo.

Filadelfia declaró una emergencia por calor desde el miércoles hasta el sábado, y anunció que 50 centros de climatización operarán con horario extendido. La ciudad informó que los visitantes encontrarán carpas con nebulizadores, estaciones de recarga de agua y puestos médicos en el festival gratuito para aficionados de la Copa Mundial en East Fairmount Park.

Cómo mantenerse a salvo

Con este calor sofocante que se espera azote la zona de Washington D.C. durante varios días, es importante que usted y sus seres queridos (y sus mascotas, por supuesto) se mantengan a salvo.

La doctora Sharon Swencki, médica de urgencias de MedStar Baltimore, dijo que suelen atender a la mayoría de los pacientes durante el día .

“Las personas que trabajan al aire libre en empleos muy físicos , las personas más propensas a sufrir enfermedades relacionadas con el calor , las personas mayores con enfermedades crónicas y las personas que toman ciertos medicamentos”, dijo Swencki.

“ Es frecuente que las personas presenten algún tipo de síntoma precoz de insolación : náuseas, calambres musculares , que son muy comunes, especialmente en personas que trabajan al aire libre bajo el calor.”

Hay señales de advertencia a las que hay que prestar atención.

“ Por lo general, comienza como una especie de agotamiento por calor, que consiste en sudoración excesiva , sensación de desmayo , mareo , fatiga , tal vez presión arterial baja , debilidad al ponerse de pie , ritmo cardíaco un poco acelerado , calambres musculares , náuseas y dolor de cabeza ” , dijo Swencki .

“ El problema que observamos es que , cuando las personas no son alejadas del calor , esto puede derivar en un golpe de calor .”

Y luego , con un golpe de calor , se pueden empezar a observar convulsiones, las personas pueden no responder o sus respuestas pueden ser extrañas.

“Se muestran confundidos , no responden bien a las preguntas , tardan un poco en contestar y , en casos muy graves , pueden llegar a sufrir convulsiones ” , dijo Swencki.

Dijo que la prevención es clave. Y la mejor manera de hacerlo es limitar la exposición.

“ Si están afuera , procuren estar a la sombra. Vístanse adecuadamente, y vistan a su bebé adecuadamente. Un bebé, incluso si es un recién nacido , si ustedes tienen calor, él también lo tendrá , así que no necesita usar pijama de franela con un body debajo ”, dijo Swencki .

“ La gente simplemente tiene que mantenerse alerta, escuchar a los presentadores de noticias cuando les dicen que se mantengan alejados del calor , avisar a sus vecinos , estar pendientes de sus familiares o vecinos vulnerables y asegurarse de que lleguen a un centro de climatización .”

Pronóstico de 7News First Alert

Aviso de calor para el miércoles. Soleado, muy caluroso. Máximas : 95-100 ° F. Índice de calor: 102-107 ° F. Vientos : del suroeste de 5 a 10 mph.

MIÉRCOLES POR LA NOCHE Mayormente despejado Temperaturas mínimas : 75-80 Vientos : Suroeste 5-10 mph

JUEVES ALERTA DE CALOR EXTREMO Soleado, calor peligroso Máximas : 100-105 Sensación térmica: 107-112 Vientos : Suroeste 5-10 mph

VIERNES: ALERTA DE CALOR EXTREMO Mayormente soleado, calor peligroso. Posibilidad de tormentas dispersas por la tarde. Máximas : 100-106 °F. Vientos : Oeste de 5 a 10 mph.

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SÁBADO Calor extremo; riesgo de tormentas eléctricas Máximas : alrededor de 100 Vientos : del oeste de 5 a 10 mph