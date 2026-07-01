Un tribunal condena a siete personas más a prisión por el tiroteo en un centro de detención de inmigrantes en Texas

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Los mismos jueces ya han dictado sentencias más severas a ocho personas que fueron condenadas en juicio, incluido un ex reservista de la Infantería de Marina que recibió una pena de 100 años de prisión

Siete personas más fueron sentenciadas a prisión el miércoles por un tiroteo ocurrido a las afueras de un centro de detención de inmigrantes en Texas, en el que resultó herido un agente de policía y que ha dejado a muchos manifestantes enfrentando décadas tras las rejas.

Todos los acusados, excepto uno, sentenciados en los tribunales de Fort Worth se declararon culpables de los cargos relacionados con el tiroteo ocurrido el 4 de julio pasado en las afueras del Centro de Detención de Prairieland, cerca de Dallas. Cada uno de ellos fue sentenciado a penas de entre casi dos y quince años de prisión.

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Los mismos jueces ya han dictado sentencias más severas a ocho personas que fueron condenadas en juicio, incluido un ex reservista de la Infantería de Marina que recibió una pena de 100 años de prisión.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que el tiroteo fue perpetrado por miembros del grupo militante de izquierda Antifa, una afirmación que los abogados de los manifestantes han negado .

El juez de distrito estadounidense Reed O'Connor calificó la protesta de "ataque a la democracia" antes de que él y otro juez dictaran la semana pasada largas penas de prisión a otras ocho personas que fueron condenadas por cargos de terrorismo.

Los seis acusados ​​que no fueron juzgados se habían declarado culpables de brindar apoyo material a terroristas. Uno de ellos testificó en el juicio anterior que había pintado con aerosol una caseta de vigilancia y vehículos en el estacionamiento.

La séptima acusada, Inés Soto, fue condenada a 50 años de prisión tras ser declarada culpable de proporcionar apoyo material a terroristas, instigadores de disturbios y responsables de la fabricación de explosivos.

El caso ha sido seguido de cerca por los críticos, quienes afirman que el procesamiento podría tener graves implicaciones para los manifestantes en todo el país y para el derecho a la libertad de expresión amparado por la Primera Enmienda.

Los abogados de los manifestantes insisten en que no hubo ninguna emboscada planeada y que quienes portaron armas lo hicieron para su propia protección. Argumentan que la concentración se planeó como una manifestación nocturna con fuegos artificiales para mostrar apoyo a los inmigrantes detenidos en el centro.

Durante el juicio, los fiscales dijeron al jurado que las acciones del grupo, incluyendo el hecho de llevar armas de fuego, botiquines de primeros auxilios y chalecos antibalas, indicaban intenciones maliciosas.

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Benjamin Song, el exreservista de la Infantería de Marina de EE. UU. que fue declarado culpable de intento de asesinato en el tiroteo, fue sentenciado a 100 años de prisión, y otros siete recibieron penas de prisión que oscilan entre los 30 y los 70 años. Algunos de ellos, incluido Song, han presentado recursos de apelación.