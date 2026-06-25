Un senador advierte sobre el plan del gobierno de expulsar apresuradamente a más de 500 niños migrantes no acompañados

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Este sería su segundo intento, luego de que un tribunal federal interviniera el año pasado en un plan para expulsar a cientos de niños durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Un senador demócrata estadounidense advierte que la administración Trump se está preparando para detener a 500 niños inmigrantes en un intento apresurado por expulsarlos del país, eludiendo las protecciones legales. Este sería su segundo intento, luego de que un tribunal federal interviniera el año pasado en un plan para expulsar a cientos de niños durante el fin de semana del Día del Trabajo.

El senador Ron Wyden, de Oregón, escribió el miércoles en una carta al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., que tenía información fidedigna de que la administración Trump contaba con una lista de más de 500 niños migrantes a los que pretendía someter a un proceso de deportación acelerado, y que el departamento se apresuraba a actuar en cuestión de días. Advirtió que la administración estaba incumpliendo sus funciones humanitarias y de bienestar infantil fundamentales y exigió la suspensión inmediata de cualquier plan para deportar a los niños.

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Wyden, miembro de mayor rango y demócrata de mayor antigüedad en el Comité de Finanzas del Senado, que tiene jurisdicción sobre la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), no especificó cómo obtuvo su información. Su oficina se negó a proporcionar más detalles. La ORR, que supervisa la atención de los menores migrantes no acompañados, depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos negó que existieran tales planes.

“Se le ha confiado el cuidado y la seguridad de los niños ubicados dentro de la red de la ORR. Seguir adelante con este plan a sabiendas pone en peligro sus vidas y viola su deber para con estos niños vulnerables.”

La administración Trump hizo un intento similar en 2025.

Wyden también emitió una advertencia temprana el pasado agosto, antes de lo que finalmente se convirtió en un fin de semana caótico de esfuerzos por parte de la administración Trump para retirar a los niños guatemaltecos bajo su custodia y enviarlos de regreso a sus países de origen.

La portavoz del HHS, Emily Hilliard, declaró que "no hay planes para atacar a estos niños", calificando las afirmaciones de Wyden de "alarmismo irresponsable".

“La administración Trump está trabajando para identificar a los padres o tutores legales de los menores extranjeros no acompañados bajo nuestra custodia, porque garantizar que cada niño sea colocado con un patrocinador debidamente verificado es nuestra máxima prioridad”, dijo.

Durante el fin de semana del Día del Trabajo , decenas de niños migrantes que se alojaban en albergues supervisados ​​por el gobierno o con familias de acogida fueron sacados de sus hogares y trasladados en autobús a aeródromos en Texas con destino a Guatemala. Un juez federal, despertado en plena noche, finalmente detuvo los aviones. Los abogados de los niños —muchos de los cuales habían huido de la violencia en sus países de origen para llegar a Estados Unidos— describieron posteriormente lo traumático que fue para ellos el traslado en plena madrugada.

El gobierno insistió en que estaba reuniendo a los niños guatemaltecos —a petición de la nación centroamericana— con sus padres o tutores, quienes solicitaban su regreso. Los abogados de al menos algunos de los niños afirmaron que eso no era cierto y argumentaron que, en cualquier caso, las autoridades aún tendrían que seguir un proceso legal que no habían seguido.

Algunos de los niños que viajaban en el avión el año pasado estaban representados por el proyecto ProBar de la Asociación de Abogados de Estados Unidos. Lauren Fisher Flores, directora legal, declaró que ese día se vio a niños llorando, rezando y vomitando, y algunos entraron en estado catatónico. Las consecuencias fueron duraderas.

“Un niño estuvo hospitalizado varios días debido a los nervios. Durante meses, un joven cliente se negó a subir al autobús para ir a citas médicas o audiencias judiciales. Todas las normas y leyes existentes para proteger a estos niños no pudieron evitar que vivieran una experiencia profundamente traumática”, añadió Fisher Flores.

El Congreso estableció protecciones legales para los niños migrantes.

Los niños migrantes que viajan solos suelen quedar bajo la tutela del gobierno estadounidense, y existen diversas protecciones legales diseñadas para protegerlos una vez que se encuentran en Estados Unidos y deben desenvolverse en el sistema de inmigración.

La Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008 es una de las leyes clave diseñadas para protegerlas. Con algunas excepciones limitadas, exige que los niños sean ubicados en el entorno menos restrictivo posible, lo que generalmente significa que pueden ser entregados a un patrocinador, como un familiar en los Estados Unidos, mientras se resuelven sus trámites migratorios.

Los niños pueden solicitar un estatus de protección especial si no pueden regresar a su país de origen debido a abusos o negligencia, y también pueden solicitar asilo.

Sin embargo , la administración Trump ha dificultado cada vez más la entrega de estos niños a sus patrocinadores. La administración afirma que está realizando las debidas diligencias para garantizar que los patrocinadores sean minuciosamente investigados y que, en el pasado, los niños fueron entregados a situaciones peligrosas.

Pero los defensores afirman que el resultado ha sido que los niños permanecen durante meses en albergues gubernamentales.

En esta ocasión, Wyden afirmó que los niños en riesgo de ser separados de sus familias provienen de diversos países, entre ellos posiblemente Guatemala, Honduras, El Salvador y Afganistán, y han estado bajo custodia estadounidense —principalmente en hogares de acogida— durante al menos 180 días. Indicó que se les describió como niños sin un "patrocinador viable" que pudiera presentarse y hacerse cargo de ellos en Estados Unidos.

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El hecho de no tener un patrocinador identificado podría significar que los padres del niño se encuentran en sus países de origen, han fallecido o tienen demasiado miedo de reclamar a sus hijos después de que el ICE comenzara a arrestar a algunos padres que no se encuentran legalmente en el país durante sus esfuerzos de reunificación.