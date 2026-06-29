Un piloto de JetBlue informó haber chocado con un dron cuando el avión se aproximaba al aeropuerto JFK para aterrizar

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“La seguridad es la principal prioridad de JetBlue, y colaboraremos en cualquier investigación pertinente”, declaró la aerolínea en un comunicado

Un piloto de JetBlue informó haber chocado con un dron cuando se aproximaba al Aeropuerto Internacional JFK para aterrizar en Nueva York el lunes por la mañana.

La Administración Federal de Aviación (FAA) está investigando el incidente ocurrido alrededor de las 7:15 de la mañana cuando el avión sobrevolaba la costa a una altitud de 914 metros (3000 pies). El avión aterrizó sin problemas y no se detectaron daños durante la inspección posterior.

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“Chocamos con un dron en la curva”, dijo el piloto a un controlador de tráfico aéreo, según ATC.com. “Nos golpeó justo encima de la cabina”.

La aerolínea informó que todos los pasajeros desembarcaron con normalidad y que, posteriormente, el avión fue retirado de servicio para su inspección. JetBlue declaró que no se encontraron daños ni indicios de colisión. El Airbus A321 volaba durante la noche con destino a Nueva York desde Las Vegas.

“La seguridad es la principal prioridad de JetBlue, y colaboraremos en cualquier investigación pertinente”, declaró la aerolínea en un comunicado.

En general, los drones pueden volar por debajo de los 122 metros (400 pies), pero la FAA restringe el espacio aéreo alrededor de aeropuertos y eventos públicos como la Copa Mundial por motivos de seguridad. Las autoridades policiales afirman que, incluso cuando un piloto de dron solo intenta grabar un vídeo aéreo, su presencia distrae a los agentes de otras posibles amenazas.

Los informes de incidentes recopilados por la FAA muestran que los drones representan una amenaza creciente en las cercanías de los aeropuertos. El riesgo de colisión es mayor cerca de los aeropuertos, ya que es allí donde las trayectorias de vuelo de los drones y los aviones coinciden en mayor medida.

La FAA informó que cada mes se registran más de 100 avistamientos de drones cerca de aeropuertos, los cuales la agencia investiga en colaboración con las fuerzas del orden. Los operadores de drones que infrinjan las restricciones del espacio aéreo pueden enfrentar multas cuantiosas e incluso la pérdida de su licencia o la confiscación de sus drones.

La muerte y la destrucción que los drones han causado en los campos de batalla de las guerras de Ucrania e Irán tienen a las autoridades cada vez más preocupadas por la amenaza que representan.

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En ocasiones, el informe inicial de un piloto de aerolínea sobre un encuentro cercano con un dron no siempre resulta ser una colisión real tras la investigación de las autoridades. En abril, la FAA pudo determinar que un dron pasó a unos 305 metros (1000 pies) por debajo de un avión de United Airlines cuando este aterrizaba en San Diego y no impactó contra la aeronave.