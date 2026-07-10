Un médico local dice que los preparativos para la vuelta al cole, como los chequeos médicos, deberían comenzar ya

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Además de las vacunas y los chequeos médicos, los padres también deben tener en cuenta la salud mental de sus hijos

Puede que a tus hijos no les guste oír esto, pero las vacaciones de verano son el mejor momento para que los padres empiecen a prepararlos para el nuevo curso escolar, según un médico de Washington D.C.

La Dra. Anisha Abraham, especialista en medicina adolescente del Children's National Hospital, dijo que las familias deberían empezar a programar los exámenes físicos de regreso a clases ahora, durante los meses de verano.

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“Este es un momento importante para programar esas revisiones médicas y asegurarse de que sus hijos se sometan a los exámenes físicos escolares o deportivos”, dijo, y comprobar que las vacunas estén al día.

“En la consulta de tu médico pueden estar muy ocupadas, así que asegurarte de programar tu cita ahora contribuirá en gran medida a garantizar un buen comienzo del año escolar”, dijo.

Además de las vacunas y los chequeos médicos, los padres también deben tener en cuenta la salud mental de sus hijos.

Abraham comentó que, para los estudiantes que sienten ansiedad ante el inicio de un nuevo año escolar, puede ser útil ponerlos en contacto con compañeros de clase o de equipo antes del primer día de clases.

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“Es normal sentir nerviosismo o ansiedad ante algo nuevo”, dijo. Añadió que es importante “ contactar con el médico si le preocupa que su hijo o adolescente esté particularmente nervioso o ansioso por ese cambio ” , ya que esto puede ayudarle a tranquilizarse.

También recomienda que los padres sigan en contacto con sus hijos o adolescentes, especialmente durante los períodos de transición.

“Para algunos jóvenes, puede que estén empezando en una nueva escuela. Para otros, podría ser un momento de transición si van a la preparatoria o a la universidad. Se trata de asegurarnos de que les vaya bien, que reciban el apoyo necesario y que desarrollen todas las habilidades para afrontar las dificultades que necesitan”, dijo Abraham.

Otra forma de prepararlos para el éxito es comenzar a cambiar su horario de sueño de verano unas semanas antes.

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“Muchos niños duermen hasta tarde y no tienen esa rutina. Pero sin duda, en un par de semanas volveremos a la escuela”, dijo Abraham. “Así que ser conscientes de eso y empezar a retomar los horarios puede ser de gran ayuda”.