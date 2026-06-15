Un manifestante anti-ICE en Portland fue sentenciado a 30 meses de prisión por agredir a un agente federal

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Según los documentos judiciales, Hoopes arrojó una piedra que golpeó a un agente en la cabeza y le provocó una herida sobre el ojo durante una protesta en junio pasado

Un hombre acusado de agredir a un agente federal durante las protestas en el edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Portland, Oregón, fue sentenciado el jueves a 30 meses de prisión.

En virtud de un acuerdo con la fiscalía, Robert Jacob Hoopes se declaró culpable de un cargo de agresión con agravantes a un empleado federal con un arma peligrosa. Según los documentos judiciales, Hoopes arrojó una piedra que golpeó a un agente en la cabeza y le provocó una herida sobre el ojo durante una protesta en junio pasado.

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Además de la pena de prisión, la jueza de distrito estadounidense Adrienne Nelson, en Portland, también lo sentenció a tres años de libertad condicional supervisada y le ordenó pagar más de 8.000 dólares en concepto de indemnización.

“El mensaje de hoy es claro: la violencia no es una protesta”, declaró Scott Bradford, fiscal federal del distrito de Oregón. “Quienes sobrepasan los límites y agreden a un agente federal serán procesados”.

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El abogado de Hoopes, Matthew McHenry, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Durante el último año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intentado procesar a personas acusadas de agredir a agentes federales durante las protestas contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump en ciudades de todo el país, desde Chicago hasta Los Ángeles. Recientemente, un centro de detención de inmigrantes en Nueva Jersey se ha convertido en el último foco de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, con decenas de personas arrestadas.

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El edificio del ICE en Portland ha sido escenario de protestas constantes contra las agresivas prácticas de deportación del gobierno desde junio pasado, incluyendo meses de manifestaciones nocturnas y repetidos intentos de las autoridades federales de dispersar incluso a pequeñas multitudes con municiones químicas. El intento de Trump de desplegar la Guardia Nacional en Portland el otoño pasado con el propósito declarado de proteger la propiedad y el personal federales, que fue bloqueado por los tribunales, también provocó manifestaciones.

Al menos otro manifestante frente al edificio de ICE en Portland ha sido sentenciado a prisión, pero no por agredir a un agente federal. En marzo, Trenten Edward Barker fue sentenciado a 18 meses de prisión tras declararse culpable de incendio provocado en un edificio federal. Se le acusó de arrojar una bengala encendida sobre una pila de escombros apilados contra la puerta del edificio de ICE en junio pasado, causando miles de dólares en daños materiales, según los fiscales federales.

Los casos de al menos otros cuatro manifestantes de Portland, incluidos tres acusados ​​de agredir a un agente federal, han sido desestimados. Al menos dos casos han llegado a juicio, incluido uno de una mujer acusada de agredir a un agente que terminó en juicio nulo, y otro en el que un acusado apela su sentencia de un año de libertad condicional por desobedecer una orden legal y causar disturbios.