Un juez ordena al Pentágono que elimine la política que exige que los periodistas vayan acompañados de un escolta

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«El tribunal reconoció que la nueva política del Pentágono, implementada apresuradamente, constituía una clara violación de la Constitución»

Un juez federal ordenó al Departamento de Defensa suspender temporalmente el requisito de que los periodistas vayan acompañados de un escolta oficial , lo que supone otro revés legal para los esfuerzos del gobierno de Trump por restringir el acceso de los medios de comunicación al Pentágono . No quedó claro de inmediato si la orden se aplicaba solo a los reporteros de The New York Times, que presentó la demanda, o a toda la prensa.

El juez federal Paul L. Friedman, de Washington, declaró que dicha política violaba la Primera Enmienda. El martes emitió un fallo preliminar que prohíbe el requisito mientras el Times continúa su prolongada batalla legal contra las restricciones del departamento.

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Si bien la redacción de la orden sugería que la decisión del juez estaba dirigida únicamente al Times, la política de escolta en sí se aplica a todos los periodistas.

En mayo, el periódico demandó al Departamento de Defensa por segunda vez en cinco meses. Estas demandas han contribuido a la creciente tensión entre los medios de comunicación estadounidenses y la administración republicana, tanto en el ámbito público como en los tribunales.

El Times aplaudió el fallo de Friedman.

«La decisión de hoy, basada en un razonamiento sólido, reafirma el derecho de la prensa, amparado por la Primera Enmienda, a informar sobre el Pentágono sin restricciones que impidan al público conocer las actividades militares», declaró Charlie Stadtlander, portavoz. «El tribunal reconoció que la nueva política del Pentágono, implementada apresuradamente, constituía una clara violación de la Constitución».

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, publicó en X el martes por la noche que el departamento “discrepa rotundamente” con la decisión de Friedman. “Esta decisión elimina medidas de seguridad razonables y facilitará que información sensible y clasificada llegue a nuestros adversarios”.

Parnell argumentó además que “el acceso sin escolta al Pentágono permitió a los periodistas observar patrones de actividad y entablar relaciones que contribuyeron a la divulgación no autorizada y reiterada de planes operativos e información de inteligencia. La orden judicial restablece de hecho ese entorno de riesgo en un momento en que proteger los secretos de nuestras fuerzas armadas es más crucial que nunca”.

El Times presentó la primera demanda en diciembre contra las normas impuestas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que buscaban limitar el acceso de los medios de comunicación.

La política de escolta se implementó en marzo tras un fallo del juez Friedman que anuló las restricciones anteriores. Según Friedman, estas violaban los derechos del periodista del Times, Julian E. Barnes, y del propio periódico.

Al mes siguiente, el juez dictaminó que la política provisional contravenía su orden de marzo. Sin embargo, la política de escolta se mantuvo vigente cuando un tribunal de apelaciones suspendió parte del fallo de Friedman mientras el gobierno presentaba la apelación. El proceso de apelación sigue en curso.

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El Times y otros medios abandonaron el Pentágono en octubre en lugar de aceptar las restricciones de Hegseth. Continúan informando sobre las actividades militares estadounidenses desde fuera del edificio. Un nuevo cuerpo de prensa, aprobado por el departamento, ocupa actualmente las instalaciones del Pentágono.