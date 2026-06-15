Un juez concede asilo a una mujer adoptada

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A quien las autoridades de inmigración amenazaron a principios de este año con la deportación

Un juez federal de inmigración ha concedido asilo a una mujer que quedó huérfana en Irán en la década de 1970 y fue adoptada por un veterano de guerra estadounidense, a quien las autoridades de inmigración amenazaron a principios de este año con la deportación al país con el que Estados Unidos está actualmente en guerra .

Es probable que el fallo del juez Andrew Fishkin ponga fin a una larga odisea de meses para la mujer californiana, una de las miles de personas adoptadas en el extranjero a las que nunca se les concedió la ciudadanía debido a lagunas burocráticas entre la adopción y la ley de inmigración.

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La mujer reside en Estados Unidos desde que fue adoptada por padres estadounidenses cuando era niña y no tiene antecedentes penales. Associated Press no revela su nombre porque teme que su situación legal siga siendo precaria, ya que la administración tiene tiempo para apelar. Un juez federal le ha permitido usar el seudónimo de "Sra. S." en su impugnación de la decisión del gobierno sobre su estatus migratorio.

La mujer recibió una carta del Departamento de Seguridad Nacional en febrero en la que se le ordenaba comparecer para un proceso de expulsión, alegando que era susceptible de ser deportada porque había permanecido en el país más tiempo del permitido por su visa en marzo de 1974, cuando tenía 4 años.

La mujer, de 56 años, describió lo que sucedió después como unos meses aterradores y humillantes.

Creció en una granja de Wisconsin, en el seno de una familia cristiana y militar, donde le inculcaron el patriotismo. Sin embargo, los documentos que recibió del gobierno la describían como una "extranjera"; algunos incluso afirmaban que no entendía inglés, el único idioma que habla.

Los funcionarios de inmigración le dijeron que iba a ser arrestada, pero la dejaron en libertad y la monitorearon con un dispositivo electrónico en el tobillo. Se compró pantalones nuevos para intentar ocultarlo y aprendió a no cruzar las piernas en las reuniones de trabajo, aterrorizada de que pudiera poner en peligro el empleo corporativo en el sector de la salud que ha tenido durante casi dos décadas.

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Le tomaron las huellas dactilares y una muestra de ADN. Dijo que era evidente que estaba llorando en la foto policial que le tomaron.

Se preparó para ser detenida: activó el pago automático de sus facturas y les dio a sus amigos una llave de su casa.

Su abogada, Emily Howe, afirmó que el gobierno tenía la potestad de reconocer que ella es ciudadana estadounidense.

“En cambio, la trataron como a una terrorista, como si fuera la peor de las peores criminales”, dijo Howe. “Se sentía como si estuviera bajo la vigilancia del Gran Hermano, muy orwelliano”.

El Departamento de Seguridad Nacional declinó hacer comentarios oficiales sobre un caso individual.

La agencia Associated Press publicó un reportaje sobre esta mujer en 2024, como parte de una historia sobre cuántos niños adoptados internacionalmente se quedaron sin la ciudadanía porque sus padres adoptivos estadounidenses no los naturalizaron.

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Los padres de la mujer vivían en Irán, donde su padre trabajaba para un contratista del gobierno estadounidense en la década de 1970. Se había retirado de la Fuerza Aérea con el rango de teniente coronel. Había estado prisionero de guerra durante años en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

La pareja encontró a la niña en un orfanato y regresó con ella a Estados Unidos en 1973, donde pronto se formalizó la adopción. En aquel entonces, los padres debían naturalizar por separado a los niños adoptados. Los padres de la mujer fallecieron posteriormente.

No se enteró de que no había sido naturalizada hasta que solicitó un pasaporte a los 38 años. Todavía desconoce cómo se produjo el descuido. Buscó entre los papeles de su padre y encontró una carta de un abogado, fechada en 1975, que decía que estaba trabajando con funcionarios de inmigración, que "al parecer este asunto está resuelto" y que le había facturado a su padre sus servicios.

A principios de este mes, presentó una demanda federal para impedir que el gobierno la deportara y para obligarlo a concederle la ciudadanía.

Ella siempre ha creído que debería ser considerada ciudadana estadounidense: tiene tarjeta de la seguridad social, licencia de conducir y ha trabajado y pagado impuestos legalmente durante décadas. Solo la agencia de inmigración niega su ciudadanía. Sospecha que su documentación se perdió, probablemente cuando los militantes tomaron la embajada estadounidense en Teherán en 1979.

Fishkin pareció estar de acuerdo: en su dictamen, escribió que los documentos de esa embajada no estaban disponibles ni para ella ni para el gobierno estadounidense. La declaró refugiada, con derecho a trabajar en Estados Unidos. Su fallo la encamina hacia el reconocimiento de la ciudadanía.

Según contó, sintió esperanza al saber que la fecha de su comparecencia ante el tribunal, antes de que Fishkin la confirmara, coincidía con el cumpleaños de su difunto padre. Siempre sintió la necesidad de proteger no solo su propia vida, sino también el legado de su padre. Era un militar concienzudo, afirmó, que jamás habría permitido a sabiendas una negligencia tan grave que dejó a su hija en un limbo legal.