Un incendio arrasa un motel en Ohio, matando a 3 personas que quedaron atrapadas en una habitación

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Según informó Dallas Terrell, jefe de bomberos del municipio de Wooster, las llamas salían disparadas por el tejado del motel

Un incendio en un motel de Ohio dejó atrapados a los residentes en una habitación, causando la muerte de tres personas, según informó un funcionario de bomberos.

Según informó Dallas Terrell, jefe de bomberos del municipio de Wooster, las llamas salían disparadas por el tejado del motel cuando los bomberos llegaron alrededor de la 1:30 de la madrugada del miércoles.

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Un empleado del motel declaró a la cadena WEWS-TV de Cleveland que un hombre que quedó atrapado llamó a la recepción diciendo que no podía salir. El empleado añadió que dos de las personas fallecidas trabajaban en el motel.

Los bomberos hicieron varios intentos para llegar hasta las personas atrapadas, dijo el jefe. Nadie más resultó herido, añadió, y la causa está bajo investigación.

Las imágenes mostraron graves daños en una sección trasera separada del Econo Lodge en Wooster, que está a unos 96 kilómetros (60 millas) al sur de Cleveland.

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Las llamas arrasaron la planta baja del edificio trasero del motel. Las autoridades informaron que fueron habitación por habitación, evacuando a los huéspedes que se encontraban en otras partes del motel.