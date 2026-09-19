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Trump veta de la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico, a los que acusa de "noticias falsas"

Y amenazó con extender la medida a otros medios de comunicación.
Trump veta de la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico, a los que acusa de "noticias falsas"
La corresponsal sénior de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes (centro), trabaja en la cabina de transmisión de CNN situada en el Jardín Norte de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 18 de septiembre de 2026.
Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW
By Washington Hispanic
septiembre 19, 2026 7:02 pm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que vetará con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MSNOW, así como al diario digital Politico, a los que acusó de difundir "noticias falsas", y amenazó con extender la medida a otros medios de comunicación.

"Los medios de comunicación no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos", escribió Trump en su red social Truth Social.

El anuncio supone una nueva escalada en la ofensiva del mandatario contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca por negarse a usar el nombre "golfo de América" para referirse al golfo de México.

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"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo el acceso a la Casa Blanca a la CNN de noticias falsas, a MSNOW (que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a su falta de audiencia y credibilidad) y a Politico (...) como resultado de su constante cobertura de NOTICIAS FALSAS", escribió el mandatario.

Trump, que no detalló a qué coberturas se refería, agregó que otros medios de comunicación "van después".

La noticia sorprendió a la sala de prensa de la Casa Blanca, donde este viernes trabajaban periodistas de los medios afectados por el veto.

Trump ha mantenido históricamente una relación tensa con la prensa, a la que acusa de mentir de forma recurrente, además de haber insultado públicamente a reporteros y haber presentado demandas millonarias contra medios de comunicación, lo que organizaciones defensoras de la libertad de prensa ven como un intento de censura.

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