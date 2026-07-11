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Trump revierte la protección del hábitat de especies en peligro establecida hace 50 años

Ambientalistas criticaron la medida del Ejecutivo y prometieron una batalla legal argumentando que infringe la ley
Trump revierte la protección del hábitat de especies en peligro establecida hace 50 años
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo.
Foto: EFE/SAMUEL CORUM
By Washington Hispanic
julio 11, 2026 7:33 am

La Administración del presidente Donald Trump anunció este viernes la revocación de una medida de protección clave para las especies en peligro de extinción, que había estado vigente desde hace 50 años, y expone sus hábitats a la tala y la minería, entre otras actividades comerciales.

El gobierno republicano ha derogado una parte fundamental de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés) que protege a dicha fauna de la destrucción de su hábitat.

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En concreto, la nueva norma anula la definición de lo que constituía un «daño», que incluía la modificación o degradación del hábitat "cuando se mata o lesiona a la fauna silvestre" al alterar significativamente patrones de comportamiento esenciales, como la reproducción, la alimentación o el refugio para estas especies.

La revocación permitirá actividades de desarrollo, tala, y minería, entre otros usos, en los hábitats de las especies en peligro de extinción.

La Administración Trump justificó la medida alegando que la norma era obsoleta y que buscaba agilizar la aprobación de proyectos.

«Durante años, las agencias federales abusaron de la ESA para obstaculizar el uso legítimo de la tierra y perjudicar a las familias y empresas estadounidenses», declaró el secretario del Interior, Doug Burgum.

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Ambientalistas criticaron la medida del Ejecutivo y prometieron una batalla legal argumentando que infringe la ley.

“Que quede claro: la norma de la administración Trump carece de todo respaldo, ya sea científico, jurídico o público. Nos veremos con la administración Trump en los tribunales", dijo en un comunicado Kristen Boyles, abogada de Earthjustice.

La organización explicó que un factor clave en el éxito de la ESA a lo largo de las décadas ha sido su prohibición de destruir bosques, playas, ríos o humedales de los que dependen para sobrevivir las especies en peligro de extinción.

Subrayó, además, que en 1995 la Corte Suprema ratificó que la definición de "daño" incluía la destrucción del hábitat.

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Earthjustice advirtió que la Casa Blanca ya ha intentado socavar la ESA al otorgar a la industria petrolera una exención total de la ley en el Golfo de México para explotación, que supone una amenaza para dos docenas de especies marinas, incluidas ballenas y tortugas marinas.

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