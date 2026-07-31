Trump recurre a veteranos para cubrir empleos de camioneros

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Tras excluir a inmigrantes de la industria

Camiones de carga permanecen estacionados en fila en una parada para camioneros en Bloomsbury, Nueva Jersey

El presidente Donald Trump anunció el jueves una iniciativa para que los veteranos puedan obtener rápidamente licencias comerciales de conducir, mientras su administración intenta cubrir las vacantes en la industria después de suspender las renovaciones de licencias para camioneros nacidos en el extranjero.

“La izquierda radical quiere más empleos para extranjeros indocumentados y más inmigrantes conduciendo camiones de 18 ruedas, mientras que la administración Trump quiere carreteras más seguras y más empleos para los veteranos estadounidenses”, declaró Trump.

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La política amplía un programa que permite a los veteranos obtener automáticamente una licencia comercial de conducir si durante su servicio militar operaron vehículos pesados. El período para solicitar la exención se extenderá de 12 a 24 meses después de finalizar el servicio militar.

La iniciativa también crea un programa acelerado para veteranos que no cuentan con experiencia. El Departamento de Asuntos de los Veteranos cubrirá los costos del programa y lanzará una campaña para informar a los exmilitares sobre esta oportunidad.

“Cualquier veterano con experiencia militar conduciendo vehículos pesados ahora podrá evitar pruebas de manejo redundantes para obtener una licencia comercial”, dijo Trump. “Si no condujeron un camión en las Fuerzas Armadas, van a aprender, lo harán muy rápidamente y podrán obtener su licencia en cuestión de semanas”.

Como parte de la amplia ofensiva migratoria de Trump, su administración ha tratado de reducir el número de camioneros nacidos en el extranjero, quienes representan aproximadamente el 18% de los conductores de camiones en todo el país, mediante varias regulaciones federales.

Se espera que una norma del Departamento de Transporte emitida en marzo, que limita los tipos de visas que permiten a una persona ser elegible para una licencia comercial de conducir, expulse de la industria a unos 200,000 camioneros inmigrantes, según ha indicado la administración.

La norma se aplicó a inmigrantes con varias formas de estatus legal, incluidos beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA; del Estatus de Protección Temporal, o TPS; solicitantes de asilo y refugiados.

Quedaron exentos de la regla los residentes legales permanentes y algunos inmigrantes con visas H-2A y E-2.

Hasta el momento, se han cancelado aproximadamente 28,000 licencias pertenecientes a camioneros nacidos en el extranjero, afirmó Trump.

Agregó que Werner Trucking, una de las principales empresas del sector, ha contratado a 1,400 veteranos como conductores.

Escasez de camioneros

La industria enfrenta una escasez de aproximadamente entre 60,000 y 80,000 conductores, según la American Trucking Associations, la principal organización nacional de defensa del sector.

“Mientras retiramos hoy de las carreteras a los extranjeros indocumentados, también estamos tomando medidas para reemplazar a estos camioneros migrantes no calificados con veteranos estadounidenses altamente capacitados”, declaró Trump.

El presidente ha afirmado, sin presentar pruebas, que los inmigrantes que conducen vehículos comerciales representan una amenaza para la seguridad y los ha acusado de no dominar el inglés.

El año pasado, Trump emitió una orden ejecutiva que exigía que los camioneros tuvieran dominio del idioma inglés, una medida que, según dijo, provocó la eliminación de 24,000 licencias comerciales.

También el año pasado, el secretario de Transporte, Sean Duffy, amenazó con retirar fondos federales destinados a carreteras a varios estados por no hacer cumplir la orden ejecutiva del presidente que exige que los conductores de camiones comerciales dominen el inglés.

Crece la lista de estados participantes

Trump expresó su deseo de que más estados participen en el programa de exención, conocido como Even Exchange Program, que permite a conductores militares calificados quedar exentos de tomar una prueba para obtener una licencia comercial de conducir.

Para calificar, un veterano debe haber tenido una especialidad relacionada, como operador de transporte motorizado, abastecedor de combustible, operador de equipos o encargado de maquinaria para pavimentación y construcción.

Decenas de estados ya participan en el programa. Trump anunció el jueves la incorporación de otros dos: Indiana y Wyoming.

Los estados que ya forman parte del programa son Illinois, Kansas, Wisconsin, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Vermont, Virginia, Missouri, Carolina del Sur, Idaho, Georgia, Nuevo México, Virginia Occidental, California, Iowa, Minnesota, Texas, Ohio, Maine, Utah, Washington, Mississippi, Tennessee, Michigan, Montana, Dakota del Sur y Pensilvania.

Maryland, Luisiana, Arkansas, Florida y Alabama se han comprometido a implementar el programa.

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