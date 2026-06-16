Trump pide a Netanyahu ser "más responsable" respecto al Líbano y dice no estar contento

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Dijo no estar "contento" con la forma en que ha actuado en ese país

El presidente estadounidense, Donald Trump, espera el inicio de una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Évian, Francia, el 16 de junio de 2026.

El presidente, Donald Trump, pidió este martes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sea "más responsable" en sus acciones respecto al Líbano y dijo no estar "contento" con la forma en que ha actuado en ese país.

"No estoy satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en el Líbano y con Hizbulá. Deberían haber podido terminar el trabajo, pero esto simplemente se alarga sin fin, y cuando eso ocurre, proyecta una imagen negativa sobre el gran acuerdo, que es el acuerdo con Irán", dijo en un encuentro bilateral con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.

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"Israel está luchando contra Hizbulá desde hace demasiado tiempo, están muriendo demasiadas personas, y no es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien, en esos apartamentos hay mucha gente y no todos son de Hizbulá", señaló al margen de la cumbre del G7 en la localidad de Évian, a unos cincuenta kilómetros de la frontera con Suiza.

El presidente estadounidense aseguró que el acuerdo de paz con Irán, que se espera sea formalizado a finales de esta semana en Ginebra, perdurará incluso teniendo en cuenta posibles acciones futuras de Israel.

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Trump dijo "no estar enfadado" con el primer ministro israelí, pero si le afeó acciones como lanzar ataques contra el Líbano en plena negociación con Irán por el acuerdo de paz.

"Dos horas antes de que firmáramos hubo un ataque en Beirut, no me gustó nada y se lo hice saber claramente", destacó Trump, quien dijo haber sugerido a Netanyahu que sea Siria quien "se ocupe" de Hizbulá.

"Creo que Siria ha logrado unir ese país de forma asombrosamente rápida. Es muy capaz y ha sido muy bueno conmigo. Ha protegido todo lo que le he pedido. Lo ha hecho, y si Israel no puede hacer el trabajo sin matar a todos los demás, él lo hará. Siria hará el trabajo", sostuvo.

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El mandatario norteamericano aseguró también que sin Estados Unidos no existiría Israel: "Habría sido destruido hace mucho tiempo si no me hubiera involucrado", aseveró.