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Trump ordena que su Gobierno use el término "superinteligencia" para referirse a la IA

Y las siglas "SI" en su correspondencia
Trump ordena que su Gobierno use el término "superinteligencia" para referirse a la IA
EFE/EPA
Foto: SHAWN THEW
By Washington Hispanic
septiembre 30, 2026 10:11 am

El presidente, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva para sustituir el término "inteligencia artificial" por "superinteligencia" en las comunicaciones oficiales del Gobierno federal y que encarga establecer además una definición oficial para este nuevo concepto.

La orden, que busca mejorar la imagen de la IA en un momento en que las críticas contra esta industria van en aumento en Estados Unidos, obliga a los departamentos y agencias federales a utilizar "superinteligencia" y las siglas "SI" en su correspondencia, comunicaciones públicas y documentos de política, y les indica que dejen de utilizar "inteligencia artificial" e "IA".

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Además, encarga al Consejo de Asesores Presidenciales de Ciencia y Tecnología proponer una definición federal de "superinteligencia" y determinar qué nuevas acciones ejecutivas serían necesarias para aplicarla.

Finalmente, la Casa Blanca sitúa estas medidas dentro de una estrategia para acelerar el uso de sistemas avanzados en áreas como la investigación científica, la medicina, la energía y la industria.

La decisión llega a seis semanas de unas legislativas en la que Trump y los republicanos se juegan su escasa mayoría en el Congreso y en medio de un creciente debate sobre el impacto de los centros de datos en las comunidades y los riesgos de los sistemas de IA más avanzados, después de que las propias empresas advirtieran sobre la necesidad de aumentar las salvaguardas para su desarrollo.

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Trump, en cambio, ha rechazado controles estrictos y defiende que Estados Unidos mantenga el liderazgo frente a China.

El republicano recibió este martes en la Casa Blanca a los máximos responsables de las principales empresas de inteligencia artificial y tecnología de Estados Unidos para un almuerzo de trabajo centrado en el desarrollo de la IA, la seguridad de sus avances y la expansión de los centros de datos necesarios para sostenerlos.

Al término del encuento, Trump firmó junto a los líderes de las seis mayores tecnológicas estadounidenses involucradas en el desarrollo de la IA -Sundar Pichai (Google), Elon Musk (XAI), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta) y Jensen Huang (Nvidia)- un acuerdo voluntario para reforzar la seguridad de la inteligencia artificial mediante controles internos para vigilar capacidades y comportamiento de los modelos (especialmente frente a riesgos como ciberataques), evaluaciones de riesgos y revisiones externas.

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Como parte de esta campaña para mejorar la imagen de la IA en el país, Trump anunció hoy mismo una renovación de los servicios federales online apoyados por IA, con los que la Administración pretende ampliar sus funciones para que los usuarios puedan realizar trámites como solicitar pasaportes y acceder a prestaciones públicas de manera más cómoda y eficiente.

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