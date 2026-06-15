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Trump niega que EE.UU. vaya a pagar 300 millones de dólares a Irán

El mandatario, por medio de su cuenta de Truth Social, rechazó las versiones difundidas por medios iraníes sobre las negociaciones
Trump niega que EE.UU. vaya a pagar 300 millones de dólares a Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado este 10 de junio, durante una reunión en el Despacho Ova, en la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.).
By Washington Hispanic
junio 15, 2026 8:31 pm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes que su Gobierno haya acordado pagar 300 millones de dólares a Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral y aseguró que esa información forma parte de una campaña de "noticias falsas".

El mandatario, por medio de su cuenta de Truth Social, rechazó las versiones difundidas por medios iraníes sobre las negociaciones.

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Trump rechazó que el acuerdo que estaría por firman con la República Islámica incluye un pago de 300 millones de dólares.

La versión sobre un posible pago surgió en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán, que incluyen discusiones sobre el alivio de sanciones y el acceso de Irán a activos congelados en el extranjero.

El texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y desbloquear el estrecho de Ormuz se dará a conocer en las próximas 24 o 48 horas, informó este lunes un alto funcionario de la Administración del presidente Donald Trump.

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Según la misma fuente, las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento comenzarán a finales de esta semana, mientras que la firma oficial está prevista para el viernes en Suiza.

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