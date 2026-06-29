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Trump exige bajar el precio de la gasolina a 2,50 dólares por galón

"De inmediato"
Trump exige bajar el precio de la gasolina a 2,50 dólares por galón
El presidente de EE.UU., Donald Trump.
By Washington Hispanic
junio 29, 2026 11:02 pm

Donald Trump, exigió este lunes a los vendedores de gasolina en el país que reduzcan "de inmediato" los precios al consumidor, argumentando que el petróleo se cotiza en torno a los 68 dólares por barril y que los precios actuales del combustible son excesivos.

En un mensaje público, Trump instó a fijar la gasolina en torno a los 2,50 dólares por galón y pidió además a California reducir sus impuestos sobre los combustibles, al considerar que estas cargas fiscales están elevando artificialmente el precio final.

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