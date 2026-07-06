Trump dice que Walmart bajó los precios a petición suya

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La compañía afirmó que sus rebajas en Walmart y Sam's Club “están diseñadas para ayudar a los clientes y socios a aprovechar al máximo” la temporada de verano

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronuncia un discurso durante un mitin para dar inicio a la conmemoración del 250 aniversario de la independencia del país, en Washington, D. C., Estados Unidos, el 24 de junio de 2026.

El presidente Donald Trump intentó el lunes atribuirse el mérito de las recientes rebajas de precios de Walmart, pero un comunicado de la cadena minorista no mencionó la participación de la administración en su decisión.

El presidente ha enfrentado fuertes críticas públicas por el aumento de la inflación durante su mandato, ya que los precios subieron inicialmente tras la imposición de sus aranceles y, posteriormente, con el inicio de la guerra con Irán a finales de febrero. Trump calificó de "un bostezo" una reciente medida bipartidista para reducir los costos de la vivienda e intentó culpar a los demócratas de que la inflación se mantuviera elevada.

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De cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre para controlar el Congreso, Trump ha intentado ridiculizar a los demócratas, tildándolos de comunistas que pretenden que el gobierno interfiera en las empresas privadas. Sin embargo, en una publicación en redes sociales sobre Walmart, afirmó que la empresa había bajado los precios a petición expresa de su administración.

“Acabo de enterarme de que Walmart, una de las cadenas minoristas más grandes, mejores e inteligentes de Estados Unidos, bajará mucho los precios a petición de mi administración para celebrar el 250 aniversario de nuestra gran nación”, dijo Trump. “En particular, Walmart rebajará el precio de la libra de carne molida casi un 15%, entre muchos otros productos”.

Walmart se ha beneficiado en parte de la mayor inflación durante la administración Trump, ya que los consumidores han recurrido a sus tiendas y sitio web en busca de precios más bajos, según sus ganancias trimestrales publicadas en mayo .

En un comunicado emitido el lunes tras la publicación del presidente, la compañía afirmó que sus rebajas en Walmart y Sam's Club “están diseñadas para ayudar a los clientes y socios a aprovechar al máximo” la temporada de verano. No se mencionó ninguna interacción con la administración y la compañía no hizo comentarios públicos sobre las declaraciones de Trump.

El comunicado mencionaba reducciones de precios en la carne molida, el maíz, las cerezas rojas, el helado, las papas fritas y los productos de Coca-Cola y Pepsi.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación de los precios al consumidor ha aumentado un 4,2% en los últimos 12 meses, una cifra significativamente superior al 3% que heredó Trump. Es posible que algunas presiones inflacionarias se alivien, ya que el acuerdo de alto el fuego provisional con Irán ha provocado una bajada en los precios del petróleo al permitirse que más buques petroleros transiten por el estrecho de Ormuz.

Trump ha utilizado a Walmart como un barómetro del consumidor estadounidense, diciéndole a la compañía en mayo de 2025 que debía "asumir" el costo de los aranceles que él había impuesto unilateralmente.

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“Walmart debería dejar de culpar a los aranceles por el aumento de precios en toda la cadena”, publicó Trump hace poco más de un año. “Walmart ganó miles de millones de dólares el año pasado, mucho más de lo esperado. Entre Walmart y China deberían, como se suele decir, ‘asumir los aranceles’ y no cobrarles nada a sus valiosos clientes. ¡Estaré atento, y sus clientes también!”.