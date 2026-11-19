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Aunque Trump se mostró confiado en los buenos resultados que traerán los próximos dos años, insistió en el aviso que hizo desde la noche electoral sobre el veto a normas que puedan aprobar los demócratas en el Congreso.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, fue captado este 19 de noviembre, durante la reunión trilateral con sus homólogos de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen (China).

El presidente, Donald Trump, aseguró este jueves que los dos próximos años de su mandato serán "increíblemente productivos" porque cree que será capaz de negociar con un Congreso que tendrá mayoría demócrata, luego de los resultados electorales del pasado 3 de noviembre.

"Tengo la sensación de que estos van a ser dos años increíblemente productivos", afirmó el mandatario -en una entrevista con Fox News- mientras estaba en Shenzhen (China), donde mantuvo una inédita cumbre trilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y el de Rusia, Vladímir Putin.

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Aunque Trump se mostró confiado en los buenos resultados que traerán los próximos dos años, insistió en el aviso que hizo desde la noche electoral sobre el veto a normas que puedan aprobar los demócratas en el Congreso.

"Me enviarán un proyecto de ley sobre atención médica, y yo diré: 'De ninguna manera', y lo vetaré. Y luego me llamarán... y nos sentaremos a hablar”, dijo durante la entrevista.

Cuando el periodista le preguntó al mandatario republicano si recibiría a los demócratas en la Casa Blanca, Trump afirmó que sí lo hará y añadió: "Los respeto; ganaron. La política es un juego sucio, y ganaron".

Trump pareció reconocer con estas palabras la victoria electoral de los demócratas el pasado 3 de noviembre, pese a que el pasado día nueve cuestionó la limpieza de las elecciones de medio mandato -en un mensaje en su plataforma Truth Social-.

"No estoy de acuerdo con todo (por lo que abogan los demócratas), pero diré esto: creo que puedo hacerlo mejor en muchos sentidos", concluyó.

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A partir del 3 de enero, el nuevo Congreso de mayoría demócrata tomará posesión y marcará una nueva etapa política para los dos últimos años del segundo mandato de Trump, que dejará la presidencia en enero de 2029.