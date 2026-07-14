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Trump dice que por ahora no quiere negociar con Irán pese a contacto reciente con Teherán

También aseguró que Estados Unidos podría volver a atacar una instalación nuclear iraní si lo considera necesario
Trump dice que por ahora no quiere negociar con Irán pese a contacto reciente con Teherán
Fotografía del presidente estadounidense, Donad Trump.
Foto: EFE/Graeme Sloan
By Washington Hispanic
julio 14, 2026 9:14 pm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que por ahora no quiere negociar con Irán, aunque reveló que representantes de ambos países mantuvieron contactos hoy mismo y aseguró que Teherán sigue buscando un acuerdo con Washington.

"Ahora no quiero negociar", declaró Trump en una entrevista con Fox News al ser preguntado sobre la posibilidad de reanudar el diálogo con Irán, antes de señalar que sus representantes hablaron recientemente con funcionarios iraníes.

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Durante la entrevista, Trump también aseguró que Estados Unidos podría volver a atacar una instalación nuclear iraní si lo considera necesario.

Al comentar imágenes satelitales que, según el entrevistador, muestran trabajos en uno de esos complejos tras bombardeos previos, afirmó que Irán habría sellado con concreto algunos accesos, pero advirtió que Washington podría causar "un daño enorme" al sitio "en cuestión de minutos".

El mandatario defendió además el bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes y sostuvo que el estrecho de Ormuz permanece abierto para el tráfico marítimo internacional, aunque "cerrado para Irán, tanto para entrar como para salir".

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También calificó de "malvados" a los anteriores dirigentes iraníes y dijo que, aunque el actual liderazgo también incluye "personas muy malas", son quienes, a su juicio, están obstaculizando un posible acuerdo.

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