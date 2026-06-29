Trump dice que nominará al ex policía estatal de Oklahoma, Lance Schroyer, como director del ICE

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Calificó a Schroyer como un "líder probado con décadas de experiencia encarcelando a los peores criminales"

Fotografía de archivo, tomada el pasado 26 de mayo, en la que se captó la detención de un manifestantes por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, frente al reclusorio Delaney Hall, en Newark (NJ, EE.UU.).

El presidente Donald Trump dijo el sábado que nominará a Lance Schroyer, un ex policía estatal de Oklahoma, como el próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas .

Trump afirmó en su plataforma Truth Social que su nuevo nombramiento para la agencia de control de inmigración es un ex marine estadounidense y un "patriota con experiencia operativa real". Calificó a Schroyer como un "líder probado con décadas de experiencia encarcelando a los peores criminales".

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Schroyer es originario del mismo estado que el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, un excongresista. A principios de este mes, Mullin invitó a Schroyer al escenario en un evento de la Asociación Nacional de Alguaciles, refiriéndose a él como un "buen amigo" y mencionando que el DHS lo había contratado recientemente.

El sábado, Mullin elogió rápidamente a Schroyer en un comunicado en el que destacó los 29 años de carrera del ex policía estatal y su trabajo con socios federales y estatales en un programa de control de la inmigración en Estados Unidos.

“El presidente Trump hizo una excelente elección, y confío en que el sólido liderazgo y la experiencia de primera mano de Lance capacitarán a los hombres y mujeres del ICE para deportar a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales, garantizar la seguridad nacional y proteger al pueblo estadounidense”, dijo Mullin.

De confirmarse su nombramiento, Schroyer dirigirá el ICE en un momento en que la opinión pública se ha vuelto crítica con la política migratoria restrictiva de Trump, que envió un gran número de agentes federales de inmigración a las ciudades estadounidenses para detener a inmigrantes. Estas redadas dispararon las tensiones y provocaron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, lo que derivó en el asesinato a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a principios de este año.

Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de deportaciones masivas, y el ICE ha sido un actor clave en la ejecución de esa visión. La agencia está experimentando un crecimiento masivo gracias a una inyección única de 75 mil millones de dólares el año pasado, lo que ha permitido la contratación de 12 000 agentes y el aumento de la capacidad de detención.

Mullin, que asumió su cargo en marzo, ha prometido mantener a su departamento alejado de los titulares y ha indicado un tono más conciliador en materia de inmigración , aunque se espera que se alinee con las prioridades del presidente en cuanto a las deportaciones masivas.

Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria de alto rango del ICE, afirmó que los directores del ICE confirmados anteriormente solían ser abogados, aunque también se han nominado funcionarios policiales estatales y locales. Añadió que su experiencia en Oklahoma sugiere que Mullin probablemente influyó en la elección.

“Creo que, dada la atención que recibe el ICE, probablemente quiere sentir que tiene a alguien en quien confiar allí dentro”, dijo en una entrevista.

John Torres, otro alto funcionario del ICE, dijo que Schroyer se enfrenta a un camino difícil para lograr la confirmación del Senado, pero que su experiencia a nivel estatal y local, en lugar de a nivel federal, podría serle de ayuda.

“Él no tendrá ese lastre, de esos que hacen que la gente diga: ‘Ah, bueno, trabajó para esta administración o aquella’”, dijo Torres.

La nominación de Schroyer se produce tras la renuncia del exdirector de ICE, Todd Lyons, a finales de mayo. David Venturella, exejecutivo de una empresa privada de gestión penitenciaria, ha estado ejerciendo como director interino de la agencia. Se espera que Venturella permanezca en el cargo de director interino hasta que Schroyer sea confirmado por el Senado, según un funcionario del DHS que habló bajo condición de anonimato.

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El ICE no ha tenido un director confirmado por el Senado desde la administración Obama, como resultado de la polarización política en torno a la agencia y la política de inmigración.