Trump da inicio a los festejos de la independencia de los Estados Unidos, contó con sobrevuelo de aviones de combate

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El presidente optó entonces por subirse él mismo al escenario, asegurando que es capaz de "atraer a más público" que Elvis Presley en sus mejores tiempos, incluso sin necesidad de guitarra.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronuncia un discurso durante un mitin para dar inicio a la conmemoración del 250 aniversario de la independencia del país, en Washington, D. C., Estados Unidos, el 24 de junio de 2026.

El presidente, Donald Trump, convirtió este miércoles el pistoletazo de salida de los festejos por el 250 aniversario de la independencia del país en un mitin electoral de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que estará en juego la mayoría republicana en el Congreso.

"Hace poco tiempo éramos un país muerto. Ahora somos el país más atractivo del mundo; todo el mundo nos respeta. Ya nadie se ríe de nosotros", declaró el inquilino de la Casa Blanca durante la inauguración de una feria conmemorativa instalada en la Explanada Nacional de Washington, el gran parque que se extiende desde el Capitolio hasta el Monumento a Lincoln.

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Ante miles de personas, muchas de ellas con banderas estadounidenses y gorras rojas del movimiento trumpista, el mandatario se comparó con los héroes independentistas de 1776 y afirmó que ha logrado "arrebatar el poder a la clase política": "Ahora quieren recuperarlo, pero no lo lograrán", añadió.

El evento, que contó con música de la banda presidencial y el sobrevuelo de aviones de combate, fue organizado en cuestión de días después de que varios artistas, como Young MC, Martina McBride y The Commodores, boicotearan el concierto previsto por temor a que las celebraciones se politizaran.

Trump optó entonces por subirse él mismo al escenario, asegurando que es capaz de "atraer a más público" que Elvis Presley en sus mejores tiempos, incluso sin necesidad de guitarra.

Quien sí lo acompañó en el escenario fue el artista de country Lee Greenwood para interpretar su tema 'God Bless the USA', que es el himno de campaña del republicano.

Momento de baja popularidad

Lo cierto es que Trump atraviesa un momento de baja popularidad, con índices de aprobación que rondan el 35 %, y trata de revitalizar su imagen con el reciente acuerdo para poner fin a la impopular guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, lo que ya se traduce en una bajada de los precios de la gasolina.

El mandatario aseguró ante la multitud que tuvo que hacer "esta pequeña excursión en Irán" para impedir que la República Islámica obtenga un arma nuclear y prometió que "muy pronto" el precio de la gasolina volverá a niveles anteriores.

Trump hizo también un repaso de lo que considera logros de su Administración, como la drástica reducción de la llegada de inmigrantes o la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

En el Congreso, sin embargo, crece el nerviosismo ante la posibilidad de que los republicanos pierdan la Cámara de Representantes el próximo 3 de noviembre si la inflación no cede, lo que podría complicar la recta final del último mandato de Trump.

Pese a todo, el presidente, antiguo magnate de la construcción y celebridad televisiva, está decidido a dejar una huella imborrable en el imaginario estadounidense, por lo que ha impulsado varias obras en Washington y se ha colocado en el centro de las celebraciones del 250 aniversario del país.

El Gobierno planea emitir este año monedas y pasaportes conmemorativos con el rostro del presidente, quien el próximo 4 de julio, Día de la Independencia, volverá a dar un mitin en la Explanada Nacional, acompañado de un gran espectáculo pirotécnico, lo que sus críticos consideran un innecesario culto al líder

Trump aprovechó además su 80 cumpleaños, el pasado 14 de junio, para celebrar un gran combate de artes marciales mixtas en los jardines de la Casa Blanca, un evento incluido en la agenda de celebraciones del aniversario del país.

En la propia Casa Blanca, el año pasado mandó derribar el Ala Este del edificio para construir un gran salón de baile y pretende además erigir en la capital el mayor arco de triunfo del mundo, también como homenaje a la independencia estadounidense.

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Pero en los últimos días todas las miradas están puestas en el estanque del Monumento a Lincoln, que Trump hizo pintar de azul con un coste de más de 14 millones de dólares y que poco después ha vuelto a teñirse de verde por una plaga de algas, lo que para la oposición demócrata no es más que una metáfora de su mandato.