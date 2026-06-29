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Trump confirma reunión en Doha con Irán para abordar el proceso de su "desnuclearización"

El mandatario defendió que gracias al acuerdo con Irán el precio del barril de Petroleo ha descendido a lo más bajo desde el inicio de la guerra en febrero
Trump confirma reunión en Doha con Irán para abordar el proceso de su "desnuclearización"
El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronuncia un discurso durante un mitin para dar inicio a la conmemoración del 250 aniversario de la independencia del país, en Washington, D. C., Estados Unidos, el 24 de junio de 2026.
Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
By Washington Hispanic
junio 29, 2026 6:33 pm

El presidente, Donald Trump, aseguró este lunes que mañana tendrá lugar una reunión entre representantes de su país y de Irán en Doha para abordar el programa nuclear de la República Islámica.

"Ellos (Irán) van rumbo a Catar; creo que ya salieron o están a punto de partir. Veremos cómo resulta", dijo Trump sobre la reunión en Catar, donde dijo que se discutirá acerca de la "desnuclearización" iraní.

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El mandatario defendió que gracias al acuerdo con Irán el precio del barril de Petroleo ha descendido a lo más bajo desde el inicio de la guerra en febrero.

Previamente, Irán había negado que se fueran a presentar a estas mesas técnicas para discutir sobre un posible proceso que ponga fin a su programa nuclear.

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este lunes a Doha para continuar las conversaciones de paz con Irán, aseguró este lunes la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

El pasado 21 de junio, Irán y Estados Unidos convinieron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo nuclear y una paz duradera después de un memorando de entendimiento que estableció un alto el fuego tras más de 100 días de guerra y permitió reabrir el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la tensión volvió estos últimos días, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país persa.

Teherán respondió posteriormente con ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

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Irán insiste en ejercer el control exclusivo del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz mientras Washington amenaza con continuar sus bombardeos.

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