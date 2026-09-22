Trump asegura que EEUU comenzará a construir 2 grandes bases en Groenlandia "de inmediato"

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"Nunca más se permitirá a ningún adversario de Estados Unidos establecer una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones delicadas allí sin nuestra autorización expresa por escrito"

El presidente de EE.UU., Donald Trump habla durante la Asamblea de las Naciones Unidos en Nueva York (EE.UU.).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país comenzará "de inmediato" a construir dos grandes bases militares en Groenlandia según el acuerdo recién alcanzado con las autoridades de la isla y Dinamarca.

"Iniciaremos de inmediato el proceso para desarrollar una importante presencia militar en las ubicaciones adecuadas. Construiremos dos bases militares de gran envergadura", anunció Trump en su discurso ante al Asamblea General de la ONU.

Tal y como dijo la semana pasada al anunciar en redes sociales el acuerdo alcanzado con Nuuk y Copenague, Trump insistió en que Washington no permitirá que ninguna otra potencia tenga presencia en la isla, que está bajo soberanía danesa.

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"Nunca más se permitirá a ningún adversario de Estados Unidos establecer una presencia militar en Groenlandia ni realizar inversiones delicadas allí sin nuestra autorización expresa por escrito", añadió el republicano.

Trump añadió que el acuerdo, que las tres partes firmaron hoy en Nueva York, "también protege a Europa".

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 el mandatario ha subrayado el deseo de que Washington tenga una presencia sustancial sobre la isla y también un control sobre las estratégicas rutas marítimas polares de su entorno para garantizar la seguridad nacional e incluso llegó a sugerir que Estados Unidos podía llegar a tomar el territorio por la fuerza si no se alcanzaba un acuerdo.