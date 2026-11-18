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El encuentro se enmarca en el 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Washington y su aliado más antiguo en Asia

MANILA (Filipinas), 18/11/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. (der.), brindan en el Palacio Presidencial de Malacañang.

El presidente, Donald Trump, aseguró este miércoles en Manila haber cerrado "el mayor acuerdo comercial" logrado hasta ahora con Filipinas, aunque evitó ofrecer detalles concretos antes de partir rumbo hacia Shenzhen, ciudad meridional china en la que arrancó hoy la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Acabamos de consumar un acuerdo comercial muy grande, con diferencia el mayor que hemos hecho jamás, y es un trato justo para ambos países", afirmó el mandatario republicano tras reunirse con su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., en el Palacio de Malacañang, residencia oficial y sede de la oficina del presidente filipino.

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Un pacto "muy rápido" que "no estaba planeado", según aseguró Trump, que en menos de 24 horas en Manila estableció reuniones con los líderes de coaliciones como el QUAD (Japón, Australia, India y Estados Unidos), además de las conversaciones bilaterales con el presidente filipino.

"La alianza entre Estados Unidos y Filipinas es mucho más fuerte que nunca, especialmente con la consumación de este acuerdo", recalcó el presidente estadounidense, pese al "distanciamiento" que el Gobierno filipino mantuvo con el país durante otros mandatos (en alusión al expresidente filipino, Rodrigo Duterte), según aseguró Trump.

"Estamos construyendo lazos más fuertes en comercio, en inversión, en energía, en tecnología, en cadenas de suministro resilientes, en educación y en muchas otras áreas que afectan directamente las vidas y las aspiraciones de ambos pueblos", aseguró Marcos durante la reunión.

El encuentro se enmarca en el 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Washington y su aliado más antiguo en Asia, con el que mantiene un Tratado de Defensa Mutua desde 1951 que obliga a Estados Unidos a intervenir si Filipinas sufre un ataque armado.

Desde la llegada al poder de Marcos Jr. en 2022, Manila ha intensificado su cooperación militar con Washington ampliando maniobras conjuntas como los ejercicios anuales Balikatan y el mayor acceso estadounidense a bases del archipiélago.

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Este acercamiento coincide con el aumento de las tensiones entre Filipinas y China por disputas soberanistas en el mar de China Meridional, una zona estratégica por la que circula cerca del 30 % del comercio global y que alberga importantes caladeros y posibles reservas de hidrocarburos.