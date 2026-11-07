Trump asciende al polémico asesor Stephen Miller a jefe de Gabinete

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Miller, nacido en 1985 en California, ha sido uno los principales arquitectos de la política migratoria y fronteriza, con medidas como el veto a países de mayoría musulmana y los intentos de acabar con el programa migratorio DACA, creado por el expresidente Barack Obama en 2012.

El recién nombrado jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller (izquierda), camina para abordar el helicóptero Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 6 de noviembre de 2026.

El presidente, Donald Trump, anunció este viernes la designación del asesor Stephen Miller, promotor de las políticas más controvertidas del mandatario, como jefe de Gabinete, uno de los cargos de mayor rango de la Casa Blanca.

"Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026", dijo Trump en su red Truth Social.

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Miller sustituye a Susie Wiles, la primera mujer en ocupar este cargo, quien acompaña al presidente desde que este asumió su segundo mandato en enero de 2025 tras haber liderado la estrategia republicana en las elecciones presidenciales de 2024.

Wiles "quien ha realizado una labor excepcional, pasará a formar parte de la estructura política de Trump. Quiero agradecerle su servicio como jefa de gabinete; ¡ha hecho un gran trabajo!", declaró el presidente.

Miller, nacido en 1985 en California, ha sido uno los principales arquitectos de la política migratoria y fronteriza, con medidas como el veto a países de mayoría musulmana y los intentos de acabar con el programa migratorio DACA, creado por el expresidente Barack Obama en 2012.

De familia judía y progresista, es considerado una figura clave del nacionalismo dentro del entorno del movimiento MAGA (Make America Great Again).

Estudió ciencias políticas en la Universidad de Duke y empezó su carrera trabajando para la congresista republicana Michele Bachmann y después para el senador Jeff Sessions.

La elección de Miller se produce tres días después de la mayor derrota de los republicanos desde los años setenta en las elecciones de medio mandato, en la que los demócratas han recuperado con holgura la mayoría del Congreso.

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Pese al revés electoral, Trump ha seguido defendiendo su agenda que ahora refuerza con el nombramiento de uno de sus principales impulsores.