Trump anuncia aranceles del 50 % a autos y acero canadienses a partir de enero de 2027

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"¡Canadá dejará de ser tratada como si fuera un estado más! En materia comercial, y en otros aspectos también, se encuentran entre las peores naciones del mundo con las que negociar", insistió Trump.

El presidente, Donald Trump, anunció este lunes que impondrá un arancel del 50 % a vehículos y al acero provenientes de Canadá a partir de enero de 2027, en una nueva escalada en la guerra comercial entre los dos países vecinos.

"Canadá lleva años estafando a los Estados Unidos (...) El 1 de enero de 2027, los aranceles sobre todos los automóviles, camiones (tanto grandes como pequeños), piezas de automoción y acero aumentarán al 50 %. Si se fabrican en EE.UU., no habrá aranceles", escribió Trump en su red Truth Social.

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El mandatario repitió sus acusaciones de que Ottawa ha impuesto "aranceles ridículamente altos" que, según aseguró, "han hecho imposible la vida" a los agricultores estadounidenses y "han generado durante mucho tiempo un déficit de 60.000 millones de dólares" entre ambas naciones. "¡Es insostenible y se acabó!", agregó.

"¡Canadá dejará de ser tratada como si fuera un estado más! En materia comercial, y en otros aspectos también, se encuentran entre las peores naciones del mundo con las que negociar", insistió Trump.

El republicano, que desde su regreso al poder ha impuesto aranceles considerados "recíprocos" contra sus socios comerciales, advirtió que los canadienses "se creen con derecho a todo" sin motivo.

"¡Nosotros no necesitamos a Canadá; ellos nos necesitan a nosotros! Ellos realizan el 95 % de sus negocios con EE. UU., ¡mientras que para nosotros es exactamente al revés!", concluyó.

Las amenazas de Trump llegan en medio de una crisis entre dos aliados históricos. Actualmente, EE.UU. cobra tasas del 25 % sobre algunos vehículos que no se ajustan a los términos del tratado de libre comercio T-MEC, un número que se duplicaría y abarcaría a todos los autos de materializarse el anuncio en enero próximo.

En el caso del acero canadiense, Washington ya impuso un 50 % sobre algunos productos fabricados con este metal, gravamen que abarcaría la totalidad de este rubro a partir de 2027.

El viernes pasado los canadienses rompieron las negociaciones comerciales por considerar "inaceptables" las condiciones añadidas por Washington en las "últimas horas" antes de que venciera el plazo para aplicar nuevos gravámenes estadounidenses, según el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Con la ruptura del diálogo, en la medianoche del sábado entraron en vigor gravámenes del 50 % sobre unos 20.000 millones de dólares en productos canadienses.

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Por su parte, Carney prometió que su país igualará "dólar por dólar" los nuevos aranceles de Washington a partir del 8 de septiembre.