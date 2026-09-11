TPS para salvadoreños continuará vigente Hasta nuevo aviso, según confirma el DHS

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La medida beneficia a aproximadamente 170,000 salvadoreños que actualmente cuentan con esta protección

Por ahora, los salvadoreños benefi ciarios del TPS pueden continuar bajo las condiciones actuales mientras esperan una decisión defi nitiva de las autoridades migratorias estadounidenses.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos salvadoreños en Estados Unidos permanecerá en efecto mientras el gobierno federal determina los próximos pasos sobre este programa migratorio, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La medida beneficia a aproximadamente 170,000 salvadoreños que actualmente cuentan con esta protección y que enfrentaban incertidumbre ante la fecha de vencimiento prevista para esta semana.

De acuerdo con el DHS, las autoridades darán a conocer posteriormente una decisión oficial relacionada con la designación de El Salvador bajo el TPS. Mientras ese anuncio no se produzca, los beneficiarios salvadoreños continuarán amparados por el programa y mantendrán vigente, entre otros beneficios, su autorización para trabajar legalmente en Estados Unidos.

“El anuncio sobre el TPS de El Salvador se realizará en su debido momento. Hasta entonces, los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos mantienen sus protecciones, incluida su autorización de empleo”, señaló la agencia federal.

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La protección para los salvadoreños, establecida originalmente en 2001, tenía como fecha de expiración este miércoles, situación que había generado preocupación entre miles de familias ante la posibilidad de perder su estatus migratorio y sus permisos laborales.

Sin embargo, las normas que rigen el TPS no establecen una hora específica para que concluya una designación. De no producirse una decisión formal del DHS, las protecciones podrían extenderse automáticamente por otros seis meses.

Por ahora, los salvadoreños beneficiarios del TPS pueden continuar bajo las condiciones actuales mientras esperan una decisión definitiva de las autoridades migratorias estadounidenses.

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