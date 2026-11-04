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Talarico, senador demócrata por Texas, tras su histórica victoria: Le ganamos a Goliat

La victoria de Talarico, junto con la de Gina Hinojsa, la candidata demócrata a la gobernación, rerepresentó el fin del control republicano sobre Texas, un simbólico bastión conservador que no elegía a un demócrata para un cargo estatal desde 1994.
Talarico, senador demócrata por Texas, tras su histórica victoria: Le ganamos a Goliat
El demócrata James Talarico (c) pronuncia un discurso este martes, en Austin (Estados Unidos). Talarico, candidato demócrata al Senado por Texas, hizo historia al proclamarse ganador frente al republicano Ken Paxton y poner fin a casi cuarenta años de dominio conservador en el estado.
Foto: EFE/ Carlos Ramírez
By Washington Hispanic
noviembre 04, 2026 9:33 am

James Talarico, el próximo senador demócrata por Texas, según las principales proyecciones, comparó esta este miércoles su campaña con la historia bíblica de David y Goliat y aseguró que los tejanos "recuperaron" el estado tras una victoria histórica que terminó con tres décadas de dominio republicano.

“David no era tan grande ni tan fuerte como Goliat. No tenía tantas armas, pero tenía esperanza. Tenía fe y tenía una honda. Ustedes fueron mi honda. Gracias, gracias. El pueblo de Texas fue mi honda. Y esta noche, sí, esta noche, hemos derrotado a Goliat", dijo Talarico en un acto en Austin (Texas).

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En un emotivo discurso, el político, un exlegislador estatal y seminarista presbiteriano, reveló detalles sobre la lucha de su madre por salir de una relación abusiva y dibujó su campaña como una victoria de los “desfavorecidos”.

"Nosotros éramos los desfavorecidos en esta carrera. Hicimos frente a casi 40 años de dudas y desilusión. Nos enfrentamos a más de 300 millones de dólares", señaló el político, en alusión al dinero que el multimillonario Elon Musk destinó a grupos que apoyaron a su contrincante, el fiscal general Ken Paxton.

"Jugaron sucio porque estaban desesperados, pero nunca perdimos la esperanza, nunca perdimos la fe. Contra el gran dinero y con todo en contra, recuperamos nuestro poder", añadió.

La carrera por el Senado en Texas es la más cara de la que se tiene constancia en EE.UU. al margen de unas elecciones presidenciales, con más de 573,2 millones de dólares gastados en anuncios, según la firma AdImpact.

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La victoria de Talarico, junto con la de Gina Hinojsa, la candidata demócrata a la gobernación, rerepresentó el fin del control republicano sobre Texas, un simbólico bastión conservador que no elegía a un demócrata para un cargo estatal desde 1994.

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