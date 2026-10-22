Subsecretario de Estado Landau dice que relación entre EE.UU. y Argentina alcanzó "hitos históricos"

Nacional

Subrayó que "Argentina tiene la capacidad de ser una superpotencia económica no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo".

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, habla en una rueda de prensa con el canciller de Argentina, Pablo Quirno (fuera de cuadro), este jueves en Buenos Aires (Argentina).

El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, dijo este jueves en Buenos Aires que la relación bilateral entre su país y Argentina alcanzó "hitos históricos" en materia política y económica, e instó a "aprovechar este momento" para lograr una mayor cooperación.

"Creo que no hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados como con el Gobierno de Argentina", dijo Landau durante una rueda de prensa en la sede de la Cancillería del país suramericano horas después de su llegada para una visita oficial.

ANUNCIO

Añadió: "Estamos muy agradecidos con el Gobierno actual y esperemos que podamos seguir en este sendero de más inversión, más prosperidad y crear un circulo muy positivo".

Subrayó que "Argentina tiene la capacidad de ser una superpotencia económica no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo".

Landau se presentó junto al canciller argentino, Pablo Quirno, quien expresó que la relación entre ambos países es "estratégica y profunda", agradeció el apoyo explícito del embajador estadounidense, Peter Lamelas, a la reelección de Milei en los comicios presidenciales del año próximo.

Quirno anunció que Estados Unidos financiará un programa de quince millones de dólares para ayudar a Argentina a establecer un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad.

El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, dijo este jueves en Buenos Aires que la relación bilateral entre su país y Argentina alcanzó "hitos históricos" en materia política y económica, e instó a "aprovechar este momento" para lograr una mayor cooperación.

"Creo que no hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados como con el Gobierno de Argentina", dijo Landau durante una rueda de prensa en la sede de la Cancillería del país suramericano horas después de su llegada para una visita oficial.

Añadió: "Estamos muy agradecidos con el Gobierno actual y esperemos que podamos seguir en este sendero de más inversión, más prosperidad y crear un circulo muy positivo".

Subrayó que "Argentina tiene la capacidad de ser una superpotencia económica no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo".

ANUNCIO

Landau se presentó junto al canciller argentino, Pablo Quirno, quien expresó que la relación entre ambos países es "estratégica y profunda", agradeció el apoyo explícito del embajador estadounidense, Peter Lamelas, a la reelección de Milei en los comicios presidenciales del año próximo.

Quirno anunció que Estados Unidos financiará un programa de quince millones de dólares para ayudar a Argentina a establecer un Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad.

Destacó que el apoyo estadounidense es resultado de que el Ejecutivo argentino "ha hecho los deberes necesarios", generando "confianza y credibilidad".

En su primera jornada en Buenos Aires, a donde llegó el miércoles por la noche procedente de Paraguay, Landau se reunió también con el ministro de Justicia argentino, Juan Bautista Mahiques, con quien firmó un Pacto para la Protección de la Infancia para combatir la trata de menores.

Asimismo mantuvo un encuentro ampliado del que participaron, entre otros, el asesor presidencial argentino Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que avanzaron "en una agenda para potenciar la atracción de inversiones, aumentar el comercio bilateral y afianzar la cooperación económica entre ambos países".

Si bien no han trascendido detalles sobre la agenda de Landau en Argentina, se prevé que siga en el país hasta el viernes y se reúna con el presidente Javier Milei, quien aterrizó este jueves en Buenos Aires procedente de Madrid.

En su primera jornada en Buenos Aires, a donde llegó el miércoles por la noche procedente de Paraguay, Landau se reunió también con el ministro de Justicia argentino, Juan Bautista Mahiques, con quien firmó un Pacto para la Protección de la Infancia para combatir la trata de menores.

Asimismo mantuvo un encuentro ampliado del que participaron, entre otros, el asesor presidencial argentino Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que avanzaron "en una agenda para potenciar la atracción de inversiones, aumentar el comercio bilateral y afianzar la cooperación económica entre ambos países".

ANUNCIO

Si bien no han trascendido detalles sobre la agenda de Landau en Argentina, se prevé que siga en el país hasta el viernes y se reúna con el presidente Javier Milei, quien aterrizó este jueves en Buenos Aires procedente de Madrid.