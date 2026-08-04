¿Son las primarias de Míchigan una prueba de fuego para el Partido Demócrata?

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La contienda entre la centrista Haley Stevens y el izquierdista musulmán Abdul El-Sayed, la elección más reñida y más cara de los demócratas hasta ahora, refleja la tensión entre las dos almas políticas que conviven en sus filas y tendrá consecuencias en las elecciones de medio mandato que se celebrarán el próximo 3 de noviembre

Fotografía de archivo en la que se captó a un ciudadano al ejercer su derecho al voto, en un centro de votación, en Detroit (Michigan, EE.UU.).

Las elecciones primarias al Senado de Estados Unidos que se celebran este martes en el estado de Míchigan se han convertido en una prueba de fuego para el Partido Demócrata, al enfrentar a dos candidatos que representan el pulso entre las corrientes moderada y progresista.

La contienda entre la centrista Haley Stevens y el izquierdista musulmán Abdul El-Sayed, la elección más reñida y más cara de los demócratas hasta ahora, refleja la tensión entre las dos almas políticas que conviven en sus filas y tendrá consecuencias en las elecciones de medio mandato que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.

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Mientras Stevens, ha recibido el apoyo del líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y representa el ala más centrista y tradicional del partido, algunos legisladores progresistas muy destacados, como el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez han optado por respaldar públicamente a El-Sayed.

Ambos candidatos, Stevens y El-Sayed, han defendido posturas distintas sobre temas tan esenciales para los demócratas como Israel (El-Sayed describe la guerra de Israel contra Gaza como un genocidio) o el sistema de salud (Stevens no apoya la propuesta de su oponente de un sistema de salud de pagador único, el Estado, frente a aseguradoras privadas que compiten entre sí).

Además de fijar estas líneas ideológicas, las primarias de Míchigan resultan decisivas para consolidar las aspiraciones del sector más progresista que ha visto cómo en los últimos meses los candidatos apoyados por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, han ido imponiéndose y van aglutinando poder en las filas demócratas.

El sector más moderado, por su parte, trata de situar a sus candidatos en buenas posiciones para las elecciones de medio mandato, ya que consideran que tienen más opciones de conectar con los votantes desde posturas más centristas.

Stevens o El-Sayed, quien se imponga en las primarias de este martes, optará a ganar el escaño del senador Gary Peters, que se retira, y éste es uno de los puestos en el Senado que los demócratas están obligados a conservar si quieren arrebatarle la mayoría de la Cámara Alta a los republicanos.

El ganador se enfrentará al republicano Mike Rogers, que no tiene contrincante en las primarias de su partido, y que recibió el apoyo del presidente Donald Trump.

Míchigan es uno de los estados considerado bisagra o péndulo, por lo que la victoria de demócratas o republicanos suele decidirse por porcentajes de voto muy ajustados.

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Además de Míchigan, este martes se celebran también comicios primarios en los estados de Tennessee, Kansas, Misuri, Virginia y Washington.