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Secretario del Tesoro publica foto de su reunión con homólogo chino en Nueva York

Previo a la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping
Secretario del Tesoro publica foto de su reunión con homólogo chino en Nueva York
Fotografía tomada de la cuenta oficial en X del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scotte Bessent (i), @SecScottBessent posando junto a su homólogo de China, He Lifeng, este domingo durante una reunión previa a la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping de la próxima semana en la Casa Blanca.
Foto: EFE/ @SecScottBessent
By Washington Hispanic
septiembre 20, 2026 8:16 pm

El secretario del Tesoro de Estados Unidos,Scotte Bessent publicó este domingo una foto en la que estrecha la mano de su homólogo chino, He Lifeng, con quien se reúne hoy en Nueva York, previo a la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping de esta próxima semana en la Casa Blanca.

Bessent y Lifeng están frente a las banderas de sus respectivos países en el estrechón de manos de una reunión de la que no se tienen mayores datos más allá de que sería en Nueva York.

"En la ciudad de Nueva York, el viceprimer ministro He Lifeng y yo continuamos nuestras conversaciones sobre la relación económica y comercial entre Estados Unidos y China antes de la @POTUS Cumbre histórica con el presidente Xi en Washington", señala el texto que acompaña la foto.

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Indica además que las conversaciones ayudan a sentar las bases para que el presidente Trump "impulse los intereses económicos de Estados Unidos y obtenga resultados para el pueblo estadounidense".

Bessent ya ha negociado en anteriores rondas con Lifeng sobre reducir las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

Trump ya ha adelantado que agasajará a su homólogo chino, Xi Jinping durante su visita a Washington con una pomposa ceremonia de bienvenida y una cena de Estado en la Casa Blanca.

La visita de tres días del líder chino, del 23 al 25 de septiembre, concluirá con un recorrido de ambos líderes a los Archivos Nacionales de Estados Unidos para conmemorar los 250 años de la independencia del país.

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