Secretario de Energía de EEUU viaja hoy a Venezuela para un nuevo contrato para Chevron

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Está previsto que mañana Chevron anuncie "la ampliación de sus operaciones actuales en el país, algo que también incrementará la capacidad productiva (petrolera de Venezuela)"

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viaja este martes a Venezuela, una visita que se prevé que se salde con un nuevo contrato para la petrolera estadounidense Chevron en la faja del Orinoco, según explicó un funcionario estadounidense.

En una llamada con periodistas, el mencionado funcionario detalló que está previsto que mañana Chevron anuncie "la ampliación de sus operaciones actuales en el país, algo que también incrementará la capacidad productiva (petrolera de Venezuela)".

El anuncio, que llega después de que el Gobierno estadounidense presentara un acuerdo para que la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) explote el 20 % de las reservas probadas de crudo del país caribeño, parece hacer referencia a un acuerdo que Chevron estaría ultimando, según han apuntado medios citando fuentes anónimas, para incorporar dos grandes yacimientos en la faja.

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La petrolera con sede en Texas habría estado negociando los derechos para operar estos yacimientos situados en estado venezolano de Carabobo, los cuales se cree que albergan miles de millones de barriles en reservas de crudo pesado.

Este anuncio forma parte del plan del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para incrementar el volumen de producción de crudo a niveles previos a la llegada del chavismo al poder y de incrementar la presencia de empresas estadounidenses o alineadas con Washington en el mercado petrolero venezolano tras la captura y deposición de Maduro en enero.

El lunes la Casa Blanca especificó que sería NABEP, empresa que tiene sede en Barbados y que es considerada la segunda operadora en el mercado venezolano, la que explotará unas reservas que equivaldrían a unos 65.000 barriles y que, según el propio Trump, serán procesados en EE.UU. y contribuirán a rebajar ahí el precio de la gasolina.

La subida del precio de los combustibles se ha convertido en un quebradero de cabeza de cara a las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre para la Administración Trump, que desde que inició la guerra contra Irán en febrero, prácticamente ha tenido que liberar la mitad de las reservas estratégicas de petróleo del Gobierno Federal.