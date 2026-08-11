Rusia libera al exmarine estadounidense Robert Gilman tras cuatro años detenido

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El mandatario aseguró que mantuvo conversaciones con su homólogo ruso, Vladímir Putin, quien accedió a liberar a Gilman "por razones humanitarias" y sin pedir nada a cambio.

Fotografía tomada de la cuenta en la red Truth del presidente de los Estados Unidos, Donal Trump, donde aparece el exmarine estadounidense Robert Gilman (i) rodeado de su madre Nancy (2i) y miembros del equipo que los transporta posando en el interior de un avión.

Rusia liberó al exmarine estadounidense Robert Gilman, de 32 años y en un grave estado de salud, tras cuatro años de detención, anunció este martes la Administración de Donald Trump.

"Me enorgullece anunciar que el ciudadano estadounidense Robert Gilman, exmarine de Estados Unidos, ¡regresa a casa!", escribió Trump en un mensaje en la red social Truth.

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El mandatario aseguró que mantuvo conversaciones con su homólogo ruso, Vladímir Putin, quien accedió a liberar a Gilman "por razones humanitarias" y sin pedir nada a cambio.

Trump difundió además una fotografía de Gilman, visiblemente pálido y delgado, a bordo del avión que lo sacó de Rusia, envuelto en una bandera estadounidense y acompañado por su madre, Nancy, otros allegados y funcionarios.

"Celebramos el regreso de Robert Gilman a Estados Unidos", declaró previamente a la prensa un portavoz del Departamento de Estado, quien reveló que Steve Witkoff, enviado especial de Trump, participó también en las negociaciones para lograr su liberación.

Gilman, originario de Massachusetts, fue detenido en enero de 2022, acusado de agredir a un policía cuando viajaba en tren por Vorónezh, en el oeste de Rusia.

Posteriormente se añadieron cargos por supuestas agresiones a personal penitenciario, lo que elevó su condena a un total de diez años de prisión.

La ONG Global Reach, que lleva su caso, explicó a la cadena estadounidense CBS que Gilman está "gravemente enfermo y bajo riesgo de muerte" debido a los malos tratos que sufrió durante su cautiverio, incluidos trabajos forzados, y aseguró que fue presionado para combatir en Ucrania.

Gilman aterrizará en las próximas horas en Washington, donde será recibido por miembros del Gobierno, y posteriormente será trasladado a un hospital militar en Texas para ser evaluado.

Trump afirmó que habló con Gilman y que este le pidió una hamburguesa con queso para cuando aterrice.

Con esta liberación, más de un centenar de estadounidenses que Washington consideraba secuestrados o detenidos injustamente en el extranjero han recuperado la libertad durante la Administración de Trump, según el Departamento de Estado.

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El portavoz aseguró que el Gobierno seguirá trabajando para lograr también la liberación de Stephen Hubbard, detenido en Rusia desde 2022 y acusado por Moscú de haber actuado como mercenario en la guerra de Ucrania.