Rubio recibe al canciller de México en medio de diálogo para alcanzar un acuerdo comercial

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que se mantiene "optimista de que se puede llegar a un acuerdo" esta misma semana.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco (d), reacciona junto al embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, a su salida de una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, este miércoles en Washington (Estados Unidos).

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este miércoles al canciller de México, Roberto Velasco, para tratar asuntos de interés bilateral en un encuentro que coincide con negociaciones en busca de un acuerdo comercial entre los dos países para evitar más aranceles.

Rubio y Velasco posaron sonrientes ante las cámaras minutos antes de su reunión a puerta cerrada y no respondieron a preguntas de reporteros sobre la actual guerra arancelaria entre EE.UU. y Canadá, que pone en entredicho el futuro del tratado de libre comercio T-MEC firmado por las tres naciones vecinas en 2018.

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El ministro de Exteriores mexicano llegó a Washington después de una visita de dos días a Corea del Sur, con el objetivo de "sostener diversas reuniones sobre temas prioritarios de la agenda bilateral", comenzando con la que ha mantenido con su homólogo estadounidense, el primero en su cargo de origen latino.

Ambos jefes de diplomacia sostuvieron una conversación telefónica el pasado 8 de junio en la que revisaron la cooperación en seguridad, migración y comercio en un ambiente “muy cordial, muy respetuoso”, según precisó Velasco.

La Secretaría de Exteriores de México informó de que Velasco se reunió también con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, con quien "abordó oportunidades de colaboración en innovación, inteligencia artificial, semiconductores y cadenas de suministro".

En un encuentro posterior con el subsecretario del Departamento de Seguridad Interior, Troy Edgar, el canciller mexicano subrayó la importancia para su Gobierno de "los casos relacionados con el fallecimiento de personas mexicanas", tras la polémica muerte de un inmigrante el pasado mes de julio por disparos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los funcionarios también hablaron sobre "la colaboración bilateral para atender los flujos migratorios", según indicó un comunicado del Gobierno mexicano.

La reunión tiene lugar un día después de que EE.UU. anunciara la entrega a México a 10 personas buscadas por las autoridades por delitos graves.

El canciller mexicano estuvo en Washington al mismo tiempo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien llegó a la capital estadounidense para negociar un pacto que evite más aranceles.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que se mantiene "optimista de que se puede llegar a un acuerdo" esta misma semana.

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Este diálogo bilateral coincide con una escalada en la tensión entre Canadá y EE.UU. tras el fracaso de negociaciones comerciales y la entrada en vigor el fin de semana de aranceles del 50 % sobre unos 20.000 millones de dólares en productos canadienses, ante lo que Ottawa anunció represalias al mismo nivel a partir del 8 de septiembre.