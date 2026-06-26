Recorriendo el Washington de Trump: Cómo el presidente está dejando su huella en la capital del país

Nacional

Desde que regresó al cargo hace 17 meses, Trump ha demostrado una continua obsesión con el Distrito de Columbia. El presidente republicano ha estampado su imagen y nombre en edificios , ha derribado estructuras históricas , ha modificado otras , ha iniciado proyectos de construcción masivos y ha desplegado personal militar armado

Estados Unidos celebra su 250 aniversario . ¿Y qué mejor manera de conmemorarlo que con una actividad típica del verano estadounidense: un viaje a la capital del país?

Pero quienes visiten Washington descubrirán que la ciudad está experimentando un cambio tremendo, gracias a la transformación impulsada por el presidente Donald Trump.

ANUNCIO

Desde que regresó al cargo hace 17 meses, Trump ha demostrado una continua obsesión con el Distrito de Columbia. El presidente republicano ha estampado su imagen y nombre en edificios , ha derribado estructuras históricas , ha modificado otras , ha iniciado proyectos de construcción masivos y ha desplegado personal militar armado .

Los lugares turísticos tradicionales permanecen. Pero con pequeños desvíos, una mente abierta y una mirada crítica, el caminante ambicioso puede apreciar todas las maneras en que el presidente ha impulsado la transformación de la capital.

En vísperas del aniversario de Estados Unidos, acompáñenos en un recorrido con Associated Press por un Washington en plena transformación.

Primera parada: Un despliegue indefinido de la Guardia Nacional

Pero en el Washington de Trump, la presencia de guardias nacionales en las esquinas de las calles y en las estaciones de metro se ha convertido en una parte cada vez más habitual del paisaje urbano.

Y nadie sabe cuándo se irán.

Segunda parada: Cicatrices dejadas por DOGE

Salga de la estación Union Station, admire la vista del Capitolio y gire a la derecha por la Avenida Pennsylvania. Allí se encuentra un edificio que ahora es sinónimo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, la iniciativa de la administración Trump para reducir el tamaño del gobierno federal.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue la primera gran agencia federal a la que el entonces líder de DOGE, Elon Musk, se dirigió durante la reestructuración del gobierno federal , cuando las medidas de recorte de gastos provocaron el despido de decenas de miles de trabajadores. USAID gastó miles de millones en ayuda humanitaria en todo el mundo y se le atribuye haber salvado millones de vidas a lo largo del tiempo.

Al eliminar el 90% de los contratos de ayuda exterior, la administración Trump recortó efectivamente unos 60.000 millones de dólares en financiación.

Después de que los empleados desalojaran sus escritorios en febrero de 2025, las oficinas de USAID en Pennsylvania Avenue se destinaron a otros usos gubernamentales.

El cierre de la agencia también contribuyó a un aumento masivo del desempleo en la región donde vive aproximadamente una quinta parte de la fuerza laboral.

Muchos trabajadores aún se preguntan: Cuando sus vidas dieron un vuelco, ¿qué se salvó ?

Tercera parada: la imagen de Trump mirando fijamente

Caminando hacia el sur por cualquiera de las calles numeradas se llega a Constitution Avenue y al National Mall. Pancartas con la imagen de Trump han adornado las fachadas de varios edificios gubernamentales durante los últimos 17 meses, una práctica poco común para un presidente estadounidense en ejercicio y una señal muy literal de su huella en la ciudad.

En el Departamento del Interior, su imagen tiene la misma importancia que la de George Washington en pancartas similares que proclaman "America's First" y "America First".

A una milla de distancia, el rostro amenazador de Trump se alza desde el emblemático edificio del Departamento de Justicia , una muestra tangible de sus esfuerzos por ejercer poder sobre la agencia policial que en su día lo investigó. Es también un símbolo elocuente del deterioro de la tradición de independencia del departamento respecto al control de la Casa Blanca, a medida que el presidente impulsa el enjuiciamiento de sus adversarios políticos.

A continuación: El estanque reflectante pintado de azul "bandera estadounidense".

Hacia el oeste, en dirección al Monumento a Lincoln, se encuentra el Estanque Reflectante, recientemente repintado .

Este lugar siempre ha sido una visita obligada para cualquier turista. Pero el Estanque Reflectante, escenario de marchas y protestas históricas, simboliza hoy también el afán de Trump por transformar Washington.

Trump calificó la zona de "sucia" e hizo que unos trabajadores la pintaran de un color que él denominó "azul bandera estadounidense". Una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington que intentó bloquear la medida afirmó que esta socavaba el tono solemne de la zona, situada cerca de los monumentos a Lincoln y a las guerras de Vietnam y Corea.

Desde la remodelación, la piscina ha sido numerosos problemas, desde el crecimiento descontrolado de algas hasta la muerte de patos y el desgarro del revestimiento. Las autoridades afirman que algunos de los problemas han sido causados ​​por vándalos y se han realizado arrestos. El Servicio de Parques Nacionales indicó que el revestimiento fue cortado intencionalmente con una navaja o un cuchillo afilado.

Un paseo por el Puente Memorial sobre el río Potomac conduce directamente al emplazamiento propuesto para el futuro arco triunfal de Trump, de 20 pisos y adornado con oro. Aunque está inmerso en una batalla legal, como muchos de sus proyectos, el arco ha sido aprobado por una importante agencia federal y ya han comenzado los trabajos de topografía en el lugar.

En una ciudad meticulosamente planificada y rica en el simbolismo que define a la nación, las nuevas construcciones pueden perturbar el equilibrio cuidadosamente logrado.

Una vez construido, el arco interrumpirá la línea visual simbólica, diseñada intencionadamente, entre Arlington House, que fue la residencia del general confederado Robert E. Lee, y el Monumento a Lincoln, que simbolizaba la reunificación de una nación dividida tras la Guerra Civil.

Justo delante: El Centro Trump-Kennedy

Desde el lugar se puede ver el Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, conocido durante gran parte de este año como el Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy.

En 1964, un año después de su asesinato, el Congreso designó el centro de artes escénicas como un monumento conmemorativo a Kennedy. Una ley prohíbe explícitamente a su junta directiva convertir el centro en un monumento a cualquier otra persona y colocar el nombre de otra persona en el exterior del edificio.

Una decisión judicial acabó eliminando el nombre de Trump del centro, pero una lona permanece allí, ocultando el cambio.

Trump también añadió su nombre al Instituto de la Paz de Estados Unidos, como parte de una serie de homenajes más amplia que no tiene precedentes para un presidente en ejercicio.

En medio de todo: Una Casa Blanca significativamente transformada.

Ningún recorrido estaría completo sin visitar el número 1600 de la Avenida Pennsylvania: la Casa Blanca. Allí, los visitantes pueden observar la obra en construcción que antes se conocía como el Ala Este . Actualmente, este espacio sirve como salón de baile provisional para el presidente, mientras los tribunales y el Congreso debaten si se construirá o no.

La Casa Blanca ha declarado que el costo de 400 millones de dólares sería sufragado por donantes privados, pero que fondos públicos —alrededor de mil millones de dólares para todo el complejo de la Casa Blanca, incluido el salón de baile— se destinarían a medidas de seguridad. El edificio propuesto también ha aumentado su tamaño en comparación con el resto de la Casa Blanca. Trump argumenta que el salón de baile es necesario por razones de seguridad y reforzó esta afirmación tras el ataque a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en abril.

No se puede ver en la visita guiada: la zona que antes se conocía como el Jardín de las Rosas. Plantada por la entonces primera dama Jackie Kennedy, ha sido pavimentada y convertida en un patio.

Última parada: Plaza Black Lives Matter ya no existe

Justo al norte, cruzando la Avenida Pennsylvania, se encuentra la zona de la ciudad anteriormente conocida como Plaza Black Lives Matter . Durante el primer mandato de Trump, la alcaldesa demócrata Muriel Bowser, de postura más combativa, ordenó pintar y nombrar la zona en memoria de George Floyd, quien murió a manos de la policía de Minneapolis.

La plaza BLM se convirtió en un punto de referencia para años de activismo político. Cientos de protestas comenzaron, terminaron o se concentraron allí.

La plaza fue demolida en marzo de 2025 por orden de Bowser, impulsada por las amenazas del Congreso de retener los fondos de la ciudad. La decisión representó un reconocimiento del importante cambio de tono bajo la administración Trump.

ANUNCIO

Este es el recorrido, amigos. Que disfruten de su estancia.