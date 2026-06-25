Qué saber sobre los sistemas de alerta temprana de terremotos

Nacional

Muchos países han desarrollado sistemas para alertar a la población segundos antes de que comience el temblor

Personas en la calle en Caracas (Venezuela) tras los dos fuertes seísmos que han sacudido el oeste de la capital del país, dos terremotos, de magnitud 7,2 y 2,5 que tuvieron lugar alrededor en apenas 39 segundos y que han dejado al menos 32 muertos y 700 heridos y personas entre los escombros de los edificios derruidos.

Mientras los terremotos azotaban desde California hasta Venezuela y Japón, millones de personas recibieron alertas en sus teléfonos móviles, lo que les proporcionó segundos cruciales para buscar protección.

Venezuela fue azotada por dos terremotos mortales el miércoles por la noche y el jueves por la mañana, que provocaron fuertes sacudidas en la costa norte de Japón . A principios de semana, los residentes del estado estadounidense de California sufrieron un terremoto de intensidad moderada , y a principios de junio, 37 personas murieron en Filipinas en un sismo cerca de Mindanao .

ANUNCIO

Muchos países han desarrollado sistemas para alertar a la población segundos antes de que comience el temblor. Incluso en países como Venezuela, que no cuentan con dichos sistemas, la aplicación Alertas de Terremoto de Google para Android puede enviar avisos.

Esto es lo que debes saber:

Los sistemas de alerta se utilizan en todo el mundo.

Varios países cuentan con sistemas de alerta temprana de terremotos (a veces abreviados como EEW, por sus siglas en inglés), entre ellos Estados Unidos, México, Japón, Turquía, Rumania, China, Italia y Taiwán, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Venezuela no cuenta con un sistema nacional de alerta temprana de terremotos. Los sismos consecutivos del miércoles por la noche, de magnitud 7,2 y 7,5, fueron de los más fuertes que han azotado el país en más de un siglo.

Aun así, algunas personas en Venezuela recibieron avisos segundos o incluso minutos antes de que comenzara el temblor gracias al sistema de alertas de terremotos de Android de Google.

El sistema de alerta se basa en datos recopilados mediante la colaboración ciudadana a través de los sensores de los teléfonos móviles para detectar eventos sísmicos y enviar alertas a otros usuarios de telefonía en la zona. Desde su lanzamiento en 2020, ha experimentado una gran expansión, pasando de 250 millones de personas que recibían alertas ese año a más de 2.500 millones en la actualidad, según Richard Allen, director del Laboratorio de Sismología de Berkeley.

Según la página web de Allen, el sistema alerta sobre unos 60 terremotos al mes a un promedio de 18 millones de teléfonos.

Pericles Sánchez, un escritor venezolano de 39 años residente en Caracas, recibió una alerta de terremoto en su teléfono Android minutos antes de que el sismo llegara a su casa, lo que le dio tiempo para salir corriendo. Sánchez afirmó que la casa de su familia no sufrió daños.

“No fue hasta que ya estábamos afuera que empezamos a sentirlo”, dijo Sánchez.

Diógenes López, de 36 años, un inmigrante venezolano, contó que una aplicación de alerta sísmica en su teléfono lo alertó sobre los temblores en su país natal, a pesar de que ahora vive en Bogotá, Colombia. Habiendo vivido anteriormente en Chile, donde los sistemas de alerta sísmica son de uso generalizado, inmediatamente amplió el mapa y se dio cuenta de que el epicentro estaba cerca de su ciudad natal.

“Enseguida pensé en lo peor”, dijo López. “Toda mi familia está allí”.

Finalmente, su hermana logró enviar un mensaje diciendo que la familia estaba a salvo.

“Venezuela no tiene la cultura sísmica que se ve en países como Chile o Japón. La gente no está acostumbrada a este tipo de eventos y no siempre sabe cómo reaccionar”, dijo, y agregó que le preocupaba que los edificios deteriorados de Venezuela no resistieran mucho.

Los sistemas de alerta sísmica son relativamente nuevos.

En la costa oeste de Estados Unidos, el USGS opera un sistema de alerta temprana llamado ShakeAlert para California, Oregón y Washington, que emite alertas de diversas maneras, incluyendo a través de una aplicación administrada por California llamada MyShake. Lanzado en 2019, desde entonces ha enviado 6,8 millones de alertas por 194 terremotos.

Más de 4 millones de personas fueron alertadas del terremoto del miércoles, según Robert de Groot, científico del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

“Siempre es bueno tener más de una forma de recibir alertas. Por eso llevas una rueda de repuesto en el coche o billetes pequeños en la cartera, porque puede que el cajero automático no funcione”, dijo.

El primer sistema público de alerta temprana de terremotos se implementó en 1991 en México, y hoy en día se advierte a la población sobre grandes sismos a través de emisoras de radio y televisión, aplicaciones móviles y sistemas de alarma públicos. La Ciudad de México también realiza simulacros de terremoto para practicar cómo responder ante un sismo.

Tras el terremoto de magnitud 9,0 y el tsunami de 2011, que causaron la muerte de más de 22.000 personas y provocaron la fusión catastrófica de la central nuclear de Fukushima Daiichi, Japón amplió su sistema de alerta sísmica para cubrir el lecho marino.

La Red Japonesa de Observación del Fondo Marino para Terremotos y Tsunamis (S-Net) utiliza miles de kilómetros de cables y sensores submarinos para monitorear directamente la zona de subducción marina donde convergen las placas tectónicas. Este sistema, considerado el más sofisticado del mundo, ha aumentado los tiempos de alerta ante terremotos en aproximadamente 20 segundos y ha agilizado las alertas de tsunami hasta 20 minutos.

La mayoría de los sistemas se basan en sensores y teléfonos móviles o alarmas públicas.

Los terremotos generan varios tipos de ondas sísmicas: las ondas P viajan más rápido y provocan vibraciones más pequeñas en la tierra. Las ondas S, más grandes y lentas, les siguen y generan movimientos sísmicos más peligrosos. Las ondas L son las últimas en llegar y las más destructivas.

El sistema de alerta sísmica de Android de Google se basa en los acelerómetros de los teléfonos móviles, los mismos sensores que giran la pantalla cuando el teléfono se coloca de lado. Si un teléfono Android inmóvil detecta una onda P, envía una señal al centro de detección de Google, que analiza los datos de otros teléfonos de la zona. Estos datos recopilados de forma colaborativa se utilizan para confirmar el terremoto y enviar alertas.

La mayoría de los sistemas de alerta temprana de terremotos (EEW, por sus siglas en inglés) utilizan sismómetros y otros sensores para detectar esas ondas y luego transmiten esa información a redes regionales donde los datos se utilizan para determinar una ubicación inicial y una magnitud estimada en cuestión de segundos. Si la intensidad del terremoto alcanza un cierto umbral, se envían alertas a las zonas que probablemente se verán afectadas.

En Estados Unidos, esas alertas se envían a través de múltiples medios, incluyendo el sistema público de alerta inalámbrica de emergencia, diversas aplicaciones para teléfonos móviles o sistemas regionales de alerta pública.

Algunas personas podrían recibir varias alertas por el mismo evento, y otras, especialmente las que viven en zonas rurales, podrían no recibir ninguna.

Cuanto más cerca del terremoto,

acortar el tiempo de advertencia

Las señales electrónicas que se utilizan para detectar el temblor y transmitir las alertas viajan a la velocidad de la luz, mucho más rápido de lo que las ondas sísmicas pueden propagarse por el suelo. Es algo parecido a una tormenta: cuanto más lejos esté una persona de un rayo, más tardará en oír el trueno.

ANUNCIO

Las personas más cercanas al epicentro recibirán el aviso con menos antelación, o incluso puede que no lo reciban hasta que el temblor haya comenzado con fuerza. Quienes se encuentren más lejos tendrán más tiempo para prepararse, aunque normalmente solo serán unos segundos.