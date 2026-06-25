Qué hay que saber sobre los casos de Harvey Weinstein después de que se retirara la acusación de violación

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Los abogados de Weinstein afirmaron que la acusación nunca debería haberse presentado.

Los fiscales de Nueva York retiraron el cargo de violación contra Harvey Weinstein en lugar de volver a juzgarlo por cuarta vez. Su acusadora respaldó la decisión del jueves, que pone fin a una parte de un caso histórico de la era #MeToo.

Esto no borra los antecedentes penales del ex magnate de Hollywood. El hombre de 74 años ha sido condenado por otros delitos sexuales en dos estados y aún permanece tras las rejas mientras apela esas sentencias.

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Esto es lo que necesitas saber sobre el caso:

Se retiraron los cargos cuando la denunciante dijo que no podía soportar otro juicio.

Jessica Mann , la estilista y actriz que acusó a Weinstein de violarla en una habitación de hotel de Nueva York en 2013, declaró ante el tribunal en una carta que "ya no podía soportar seguir pasando por esto".

Ella había prestado un testimonio extenso y emotivo en tres juicios. En uno de ellos, la condena fue posteriormente anulada por razones ajenas a su testimonio. Luego, en dos nuevos juicios, los jurados no llegaron a un veredicto unánime .

Mann, de 40 años, dijo en su carta que "lo dio todo" en el caso, que "me causó más daño que beneficio" y que quería cerrar este capítulo de su vida.

Los fiscales dijeron que creían a Mann y que confiaban en el caso, pero que lo retirarían debido a sus deseos y a las otras condenas de Weinstein.

Los abogados de Weinstein afirmaron que la acusación nunca debería haberse presentado.

Él niega la acusación, y sus abogados afirman que el encuentro formó parte de una relación consensuada que duró varios años. Mann testificó que, en los primeros meses de esa relación, Weinstein la violó tras acorralarla en una habitación de hotel en Manhattan, agarrándola de los brazos e ignorando sus repetidas súplicas para que no tuvieran relaciones sexuales.

El sobreseimiento no afecta las condenas de Weinstein.

La acusación de Mann fue una de las numerosas denuncias penales surgidas a raíz de la avalancha de acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Weinstein en 2017, un productor ganador del Óscar con gran influencia en Hollywood. Estas acusaciones impulsaron el movimiento #MeToo contra la agresión y el acoso sexual.

Weinstein fue declarado culpable de algunos cargos y absuelto de otros en juicios celebrados en Nueva York y California. El sobreseimiento del caso relacionado con Mann no afecta a sus condenas, que involucraron a otras mujeres.

Weinstein se enfrenta a una sentencia en otro caso.

Weinstein, quien ha declarado que "nunca agredió a nadie", está impugnando sus condenas. Fue declarado culpable de violar y agredir sexualmente a una actriz y modelo italiana en Los Ángeles y de agredir sexualmente a Miriam Haley , asistente de producción y productora, en Nueva York.

La agencia Associated Press no revela la identidad de las personas que afirman haber sido agredidas sexualmente, a menos que decidan hacer públicos sus nombres, como lo han hecho Mann y Haley.

Weinstein, de 74 años, se enfrenta a la sentencia en septiembre por el delito relacionado con Haley, un veredicto que se dictará en un nuevo juicio en 2025 después de que un tribunal de apelaciones revocara una condena anterior. Haley testificó que Weinstein la obligó a practicarle sexo oral tras invitarla a pasar por su apartamento en Manhattan antes de un vuelo en julio de 2006.

La fiscalía solicita una pena de 20 años por ese delito. Los abogados de Weinstein afirman que aún no han decidido qué sentencia solicitarán.

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Tras cualquier castigo que reciba Weinstein en Nueva York, se enfrenta a una condena de 16 años en California.