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¿Qué es ese ruido? Lo que necesitas saber sobre los sobrevuelos en Washington D.C.

El Aeropuerto Nacional Reagan permanecerá cerrado
¿Qué es ese ruido? Lo que necesitas saber sobre los sobrevuelos en Washington D.C.
By Washington Hispanic
julio 03, 2026 11:18 am

El Aeropuerto Nacional Reagan permanecerá cerrado desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del viernes para realizar ensayos previos a las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos este fin de semana, lo que significa que las personas que se encuentren en los alrededores de Washington D.C., Arlington y Alexandria podrían oír y ver aviones militares volando a baja altura.

Según los organizadores del evento Freedom 250, las demostraciones "Wings of Freedom" del viernes sobre el National Mall contarán con equipos de paracaidistas, helicópteros y aeronaves militares, incluidos el MV-22 Osprey y el F-35B del Cuerpo de Marines de EE. UU., el F-18F y el F-35C de la Armada, el F-22 Raptor de la Fuerza Aérea, los Thunderbirds y una formación de tres bombarderos.

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El sábado, la FAA cerrará el aeropuerto desde el mediodía hasta la medianoche para la celebración. Todas las llegadas y salidas en el Aeropuerto Nacional Reagan finalizarán antes del mediodía.

Durante la tarde y la noche están programados sobrevuelos y demostraciones a lo largo del National Mall y los terrenos del Monumento a Washington, incluyendo apariciones del Air Force One, los Thunderbirds, los Blue Angels, revistas de la flota de aviones militares, demostraciones de paracaidismo y bombarderos furtivos B-2.

Entre los eventos más destacados se incluyen un sobrevuelo del Air Force One programado para las 19:03, una demostración de los Thunderbirds que comenzará a las 18:25, una formación de tres bombarderos a las 18:02 y un sobrevuelo de un avión furtivo a las 19:38.

El programa del viernes incluye sobrevuelos y ensayos de demostración a lo largo del National Mall y el Monumento a Washington.

10:00 a. m.: Golden Knights, Leap Frogs

10:15 a. m.: Sobrevuelo de helicóptero del ejército

10:20 a. m.: Demostración del helicóptero V-22 Osprey del Cuerpo de Marines de EE. UU.

10:35 a. m.: Demostración del F-35B STOVL del Cuerpo de Marines de EE. UU.

10:50 am: Demostración del F-18F de la Armada de EE. UU.

11:10 am: Equipo de demostración del F-35C de la Armada de los EE. UU.

11:30 a. m.: Demostración del F-22 Raptor de la USAF

11:50 am: F-5 de la NASA

12 pm: ENORME (1) Formación

12:05 pm: Thunderbirds de la USAF

12:55 pm: Tribombardero de la USAF

El programa del sábado incluye sobrevuelos y demostraciones a lo largo del National Mall y el Monumento a Washington.

13:14: – Sobrevuelo del F-5 de la NASA

13:24: -Revisión de la flota de la NASA

13:44: Sobrevuelo de helicóptero de la Guardia Costera de EE. UU.

13:54: Sobrevuelo de ala fija de la Guardia Costera de EE. UU.

14:09: Golden Knights, Leap Frogs

14:29: Sobrevuelo de helicóptero del ejército

14:44: Revista de la Flota de la USAF – Ola 1 – Helicópteros pesados

14:54: Revista de la Flota de la USAF – Segunda Ola – AFSOC

15:04: Revista de la Flota de la USAF – Ola 3 – Cazas

15:29: Traslado aéreo ejecutivo en helicóptero

15:39: Revista de la Flota del Cuerpo de Marines de EE. UU. – Primera oleada – Rotary

15:49: Revista de la Flota del Cuerpo de Marines de EE. UU. – Segunda oleada – Aviones de ala fija

15:59: Revista de la Flota de la Armada de los EE. UU. – Primera oleada – Rotary

16:09: Revista de la Flota de la Armada de los EE. UU. – Segunda oleada – Ala fija

16:19: Revista de la Flota de la Armada de EE. UU. – Tercera oleada – Cazas

16:21: Demostración del F-18F de la Armada de los EE. UU.

16:59: Ángeles Azules de la Armada de los Estados Unidos

17:26: Demostración del helicóptero MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines de EE. UU.

17:44: Revista de la Flota de la USAF – Aviones de combate

18:02: Formación de tres bombarderos de la USAF

18:05: Demostración del F-35C de la Armada de los Estados Unidos

18:25: Demostración de los Thunderbirds de la USAF

19:03: Sobrevuelo del Air Force One

19:07: Descanso de los Thunderbirds de la USAF Delta

19:17: Gran sobrevuelo 1 liderado por el recién renovado Air Force One.

19:38: Sobrevuelo de la fuerza aérea furtiva estadounidense

19:39: Demostración del F-22 Raptor

19:53: F-22 Raptor en postcombustión

19:59: Sobrevuelo de la B-1

20:07: Los B-1 están en postcombustión.

20:11: ENORME Revisión del sobrevuelo

20:22: Golden Knights Twilight Jump

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MoCo Recycling

22:36: Pase nocturno con postcombustión del B-1

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