¿Qué es ese ruido? Lo que necesitas saber sobre los sobrevuelos en Washington D.C.

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El Aeropuerto Nacional Reagan permanecerá cerrado

El Aeropuerto Nacional Reagan permanecerá cerrado desde las 10:00 hasta las 13:00 horas del viernes para realizar ensayos previos a las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos este fin de semana, lo que significa que las personas que se encuentren en los alrededores de Washington D.C., Arlington y Alexandria podrían oír y ver aviones militares volando a baja altura.

Según los organizadores del evento Freedom 250, las demostraciones "Wings of Freedom" del viernes sobre el National Mall contarán con equipos de paracaidistas, helicópteros y aeronaves militares, incluidos el MV-22 Osprey y el F-35B del Cuerpo de Marines de EE. UU., el F-18F y el F-35C de la Armada, el F-22 Raptor de la Fuerza Aérea, los Thunderbirds y una formación de tres bombarderos.

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El sábado, la FAA cerrará el aeropuerto desde el mediodía hasta la medianoche para la celebración. Todas las llegadas y salidas en el Aeropuerto Nacional Reagan finalizarán antes del mediodía.

Durante la tarde y la noche están programados sobrevuelos y demostraciones a lo largo del National Mall y los terrenos del Monumento a Washington, incluyendo apariciones del Air Force One, los Thunderbirds, los Blue Angels, revistas de la flota de aviones militares, demostraciones de paracaidismo y bombarderos furtivos B-2.

Entre los eventos más destacados se incluyen un sobrevuelo del Air Force One programado para las 19:03, una demostración de los Thunderbirds que comenzará a las 18:25, una formación de tres bombarderos a las 18:02 y un sobrevuelo de un avión furtivo a las 19:38.

El programa del viernes incluye sobrevuelos y ensayos de demostración a lo largo del National Mall y el Monumento a Washington.

10:00 a. m.: Golden Knights, Leap Frogs

10:15 a. m.: Sobrevuelo de helicóptero del ejército

10:20 a. m.: Demostración del helicóptero V-22 Osprey del Cuerpo de Marines de EE. UU.

10:35 a. m.: Demostración del F-35B STOVL del Cuerpo de Marines de EE. UU.

10:50 am: Demostración del F-18F de la Armada de EE. UU.

11:10 am: Equipo de demostración del F-35C de la Armada de los EE. UU.

11:30 a. m.: Demostración del F-22 Raptor de la USAF

11:50 am: F-5 de la NASA

12 pm: ENORME (1) Formación

12:05 pm: Thunderbirds de la USAF

12:55 pm: Tribombardero de la USAF

El programa del sábado incluye sobrevuelos y demostraciones a lo largo del National Mall y el Monumento a Washington.

13:14: – Sobrevuelo del F-5 de la NASA

13:24: -Revisión de la flota de la NASA

13:44: Sobrevuelo de helicóptero de la Guardia Costera de EE. UU.

13:54: Sobrevuelo de ala fija de la Guardia Costera de EE. UU.

14:09: Golden Knights, Leap Frogs

14:29: Sobrevuelo de helicóptero del ejército

14:44: Revista de la Flota de la USAF – Ola 1 – Helicópteros pesados

14:54: Revista de la Flota de la USAF – Segunda Ola – AFSOC

15:04: Revista de la Flota de la USAF – Ola 3 – Cazas

15:29: Traslado aéreo ejecutivo en helicóptero

15:39: Revista de la Flota del Cuerpo de Marines de EE. UU. – Primera oleada – Rotary

15:49: Revista de la Flota del Cuerpo de Marines de EE. UU. – Segunda oleada – Aviones de ala fija

15:59: Revista de la Flota de la Armada de los EE. UU. – Primera oleada – Rotary

16:09: Revista de la Flota de la Armada de los EE. UU. – Segunda oleada – Ala fija

16:19: Revista de la Flota de la Armada de EE. UU. – Tercera oleada – Cazas

16:21: Demostración del F-18F de la Armada de los EE. UU.

16:59: Ángeles Azules de la Armada de los Estados Unidos

17:26: Demostración del helicóptero MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines de EE. UU.

17:44: Revista de la Flota de la USAF – Aviones de combate

18:02: Formación de tres bombarderos de la USAF

18:05: Demostración del F-35C de la Armada de los Estados Unidos

18:25: Demostración de los Thunderbirds de la USAF

19:03: Sobrevuelo del Air Force One

19:07: Descanso de los Thunderbirds de la USAF Delta

19:17: Gran sobrevuelo 1 liderado por el recién renovado Air Force One.

19:38: Sobrevuelo de la fuerza aérea furtiva estadounidense

19:39: Demostración del F-22 Raptor

19:53: F-22 Raptor en postcombustión

19:59: Sobrevuelo de la B-1

20:07: Los B-1 están en postcombustión.

20:11: ENORME Revisión del sobrevuelo

20:22: Golden Knights Twilight Jump

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22:36: Pase nocturno con postcombustión del B-1