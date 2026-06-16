¿Pueden 100 millones de dólares contrarrestar el respaldo de Trump?

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¿Qué esperar de las elecciones de hoy?

El respaldo del presidente Donald Trump tiene mucho valor en las primarias republicanas. Pero, ¿vale más que 100 millones de dólares en Georgia? ¿Puede impulsar a un congresista por encima de un aspirante ajeno al sistema en Alabama? ¿Puede convertir a un candidato en el favorito en Oklahoma?

Trump ha estado en el centro de las campañas para las elecciones de mitad de mandato de este año , y su influencia se pondrá a prueba de diferentes maneras el martes, cuando cuatro estados y el Distrito de Columbia celebren elecciones primarias.

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Entre los demócratas, las primarias dependerán de las divisiones históricas entre progresistas y moderados, mientras el partido intenta trazar el mejor camino a seguir de cara a noviembre.

Aquí hay algunos aspectos a tener en cuenta mientras los votantes acuden a las urnas en Alabama, California, el Distrito de Columbia, Georgia y Oklahoma.

¿Cuánto vale el respaldo de Trump?

En política nada es seguro, pero un "respaldo completo y total" de Trump es prácticamente el camino más seguro posible para ganar unas primarias republicanas.

Rick Jackson está poniendo a prueba esa verdad en su campaña para gobernador de Georgia. El magnate de la salud, que se enfrenta al vicegobernador Burt Jones, respaldado por Trump, en una segunda vuelta, ha destinado más de 100 millones de dólares a su campaña para intentar convencer a los votantes republicanos de las primarias de que ignoren los consejos de Trump

Trump respaldó a Jones hace más de un año y reiteró su apoyo la semana pasada, elogiando su “coraje y sabiduría” en una publicación en redes sociales. Pocas veces se ha puesto a prueba el poder del respaldo de Trump frente a una disparidad de gasto tan abismal.

En las primarias del 19 de mayo, Jones quedó primero con el 38% y Jackson segundo con el 33%. Ahora, la elección para liderar uno de los estados clave más importantes del país será decidida por los votantes que no apoyaron a ninguno de los dos.

Mientras tanto, las primarias republicanas para gobernador de Oklahoma pondrán a prueba el respaldo de Trump de una manera diferente. Allí, el presidente intervino a última hora, brindando su apoyo hace dos semanas al exsenador estatal Mike Mazzei en una contienda concurrida sin un claro favorito. La elección irá a segunda vuelta si ningún candidato obtiene la mayoría.

Trump está acostumbrado a salirse con la suya, pero a principios de este mes, su candidato a gobernador de Iowa, el representante Randy Feenstra, perdió ante Zach Lahn en las primarias del estado.

MAGA se convierte en el movimiento interno y se enfrenta a un forastero.

Trump llegó al poder como un ajeno al sistema, el líder de un movimiento "Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande" deseoso de derribar el viejo orden político.

Pero ahora, aquel antiguo rebelde se encuentra al frente de una poderosa estructura. ¿Qué sucederá cuando apoye a un candidato del círculo interno?

Esa cuestión es fundamental en la segunda vuelta de las primarias republicanas para el escaño vacante del Senado por Alabama.

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Trump respalda al representante estadounidense Barry Moore, un congresista que lleva tres mandatos y que ha prometido ser "un defensor a ultranza de la agenda 'Estados Unidos Primero' del presidente Trump" si resulta elegido.

Se enfrenta al ex SEAL de la Marina, Jared Hudson, quien se presenta como un ajeno a Washington, tratando de canalizar el fervor antisistema que impulsó a Trump al poder para derrotar al candidato preferido de Trump.

Alabama es un bastión republicano, por lo que quien gane las primarias tendrá muchas probabilidades de imponerse en noviembre a cualquiera de los dos candidatos en la segunda vuelta demócrata del martes: el empresario Dakarai Larriett y el abogado Everett Wess.

El escaño quedará vacante tras la salida del senador Tommy Tuberville, el candidato republicano a gobernador de Alabama.

La contienda por la alcaldía de Washington D.C. enfrenta a un socialista democrático y un nuevo sistema de votación.

Janeese Lewis George, una de las principales aspirantes demócratas a la alcaldía del Distrito de Columbia, se describe a sí misma como socialista democrática, una corriente política que cobró mayor relevancia con las campañas presidenciales del senador Bernie Sanders.

La candidatura de George a la nominación del partido no dista mucho de la sorprendente victoria del socialista democrático Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York el año pasado. Y, al igual que en Nueva York, la contienda ha atraído la atención nacional, incluida la del presidente.

Días antes de las elecciones primarias para la alcaldía, Trump dio a entender que podría tomar el control de la ciudad si George ganaba, afirmando: "No lo vamos a tolerar". George calificó la amenaza de Trump como "un ataque a la democracia misma".

La relación de esta ciudad, de mayoría demócrata, con el presidente es un punto central de las campañas, ya que Trump ha ejercido un amplio poder sobre Washington, D.C. Esto ha incluido el despliegue indefinido de tropas de la Guardia Nacional en las calles y la reducción drástica de la plantilla federal, una parte importante de los puestos de trabajo de la ciudad.

Algunos residentes se mostraron frustrados porque la alcaldesa, Muriel Bowser , no se opuso lo suficiente a la administración. Parte del programa de George en su sitio web, que se centra en gran medida en la asequibilidad, consiste en "proteger la autonomía local" con "líderes que se levantan y luchan, en lugar de acobardarse ante la injusticia".

George y otro demócrata, Kenyan McDuffie, centrado en la seguridad pública, son dos de los siete candidatos cuya contienda será la primera en decidirse con el nuevo sistema de votación por orden de preferencia de Washington D.C.

Al igual que en otros pocos lugares, los votantes de Washington D.C. clasificarán a los candidatos en la boleta electoral, y si ninguno supera el 50% del voto popular, se tendrán en cuenta las segundas opciones de los residentes. Esto sucedió en Maine , donde los funcionarios electorales comenzaron a contar los votos por orden de preferencia para gobernador y una contienda clave para la Cámara de Representantes tres días después de la noche de las elecciones.

En Washington D.C., los funcionarios electorales han advertido que el nuevo sistema podría retrasar los resultados durante días.

La negación de las elecciones se cierne sobre la contienda por la secretaría de estado de Georgia.

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Hace seis años, el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, se resistió a las infundadas acusaciones de fraude electoral de Trump y a su petición de "encontrar 11.780 votos" para superar al demócrata Joe Biden.

Ahora, en la primera elección abierta para ese escaño desde el desafío de Raffensperger, los dos republicanos en la segunda vuelta se hacen eco de las falsedades de Trump en distintos grados.

El candidato Vernon Jones , quien anteriormente fue elegido para la legislatura estatal como demócrata pero cambió de partido y se alineó con Trump, ha dicho que cree que hubo "irregularidades" y "violaciones" y que apoya "a quienes creen que hubo fraude electoral".

De los cuatro puntos clave del programa de campaña de Jones, tres tienen que ver con la gestión electoral, incluyendo normas más estrictas de identificación de votantes y la obligatoriedad del voto presencial con excepciones limitadas.

El oponente de Jones en la segunda vuelta, el representante estatal Tim Fleming, ha evitado abordar el tema, diciendo que hubo "irregularidades" en 2020 pero añadiendo que "no está basando su campaña en teorías de la conspiración".

Sin embargo, de los siete puntos programáticos que figuran en la página web de su campaña, cuatro se centran en la gestión electoral y uno afirma que el estado debería "hacer imposible que la izquierda haga trampa en nuestras elecciones".

El escepticismo hacia las elecciones resurgió recientemente en California después de que Trump hiciera una afirmación infundada de que los demócratas estaban haciendo trampa para derrotar a un candidato republicano a gobernador y a otro a alcalde de Los Ángeles.

Poco después, la fiscalía estadounidense de Los Ángeles, dirigida por Bill Essayli, designado por Trump, anunció la apertura de investigaciones por fraude relacionadas con las elecciones.

Elecciones especiales para cubrir el puesto de Eric Swalwell tras acusaciones de agresión sexual.

Eric Swalwell dimitió de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en abril después de que una mujer lo acusara de haberla agredido sexualmente en dos ocasiones, alegando que en ambos casos estaba demasiado ebria para dar su consentimiento a las relaciones sexuales.

El demócrata ha negado las acusaciones, pero se retiró de la contienda por la gobernación de California y renunció a su escaño en el Congreso.

Eso fue lo que motivó la celebración de elecciones primarias especiales el martes, en las que candidatos republicanos y demócratas competirán para completar el mandato de Swalwell hasta enero. Si un candidato obtiene más del 50% de los votos el martes, gana directamente; de ​​lo contrario, los dos candidatos más votados pasarán a una segunda vuelta el 18 de agosto.

Entre los candidatos demócratas, favoritos para ganar en el distrito demócrata que abarca varias ciudades del este de la Bahía, se encuentran Aisha Wahab, senadora estatal, y Melissa Hernandez, directora del sistema de transporte rápido del Área de la Bahía (Bay Area Rapid Transit).

Se trata de una contienda entre Wahab, una figura más progresista y con una sólida trayectoria política en California, y Hernández, una política local más cercana al centro. Para reducir costos, Wahab critica la especulación empresarial y aboga por la ampliación de las redes de protección social. Hernández, por su parte, se centra en la creación de empleo local y el apoyo a las pequeñas empresas.

Ambos candidatos también se presentaron a las elecciones primarias para el escaño de Swalwell y se enfrentarán en las elecciones generales de noviembre. Quien gane esa contienda asumirá el cargo el próximo año.