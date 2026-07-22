Jueves, 23 de julio de 2026 Anuncie con Nosotros Suscríbete
Menú
InicioNacional › Propietarios de Nueva York llevan a tribunales la ...
Nacional

Propietarios de Nueva York llevan a tribunales la congelación de alquileres de Mamdani

Los demandantes están representados por el abogado Randy Mastro, un antiguo fiscal federal que fue vicealcalde en los mandatos del demócrata moderado Eric Adams y el republicano Rudy Giuliani, y ha trabajado en casos de alto perfil, entre ellos la demanda de inversores afectados por la expropiación de YPF en Argentina, que se juzgó en Nueva York.
Propietarios de Nueva York llevan a tribunales la congelación de alquileres de Mamdani
Fotografía de archivo en la que se captó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (c), durante un acto público, en Manhattan (NY, EE.UU.).
Foto: EFE/Ángel Colmenares
By Washington Hispanic
julio 22, 2026 11:00 pm

Un grupo de propietarios de Nueva York acudieron este miércoles a los tribunales para intentar anular la congelación del alquiler de un millón de viviendas reguladas, argumentando que se trató de una decisión "arbitraria" e "influida" por el alcalde, el demócrata Zohran Mamdani, quien prometió esa medida en su campaña.

Cinco entidades que poseen y gestionan ocho edificios de apartamentos regulados con renta estabilizada demandaron al Rent Guidelines Board (RGB), el organismo público que este pasado junio aprobó por mayoría congelar esos alquileres, y reclamaron documentación y una audiencia sobre su proceso de decisión, que alegan que no fue "independiente".

ANUNCIO

Segun alegan en el texto legal, Mamdani "hizo esfuerzos extraordinarios para llenar el RGB de fieles y luego gastó millones de los fondos de la ciudad para llenar las audiencias del RGB de activistas por los inquilinos", además de organizar una charla para el organismo sobre "el verdadero coste de la vida en Nueva York".

"Para cumplir con los deseos del alcalde, el RGB convirtió en una burla su mandato legal, recurriendo a múltiples manipulaciones de sus propios datos para intentar justificar este resultado irracional. Y todo esto ocurre en medio de una inflación descontrolada y costos en aumento que los propietarios en dificultades tendrán que asumir para poder sobrevivir", agregan.

Los demandantes están representados por el abogado Randy Mastro, un antiguo fiscal federal que fue vicealcalde en los mandatos del demócrata moderado Eric Adams y el republicano Rudy Giuliani, y ha trabajado en casos de alto perfil, entre ellos la demanda de inversores afectados por la expropiación de YPF en Argentina, que se juzgó en Nueva York.

ANUNCIO
MoCo Recycling

Los propietarios de viviendas reguladas se han opuesto habitualmente a la congelación de los alquileres, y la última vez que se aprobó esa medida, en 2016, durante el mandato del demócrata Bill de Blasio, interpusieron sin éxito una demanda en la que consideraban incorrecto que el RGB tuviera en cuenta la asequibilidad para los inquilinos, según The Wall Street Journal.

Clasificados
Clasificado · Empleo
Cerca de George Mason University. Planchadores de camisas, pantalones, sacos/blusas y operador de dr
Clasificado · Empleo
Con o sin experiencia. Preguntar por Chef Martin. Tel: (301) 919-4128
Clasificado · Empleo
Requisitos: ingles basico, horario flexible, buen ambiente. Aplicar en persona o llamar. Tel: (301)
📍 736 Rockville Pike, Rockville, MD 20852

Noticias Relacionadas

La hermana del venezolano que murió bajo custodia de ICE pide una investigación

La hermana del venezolano que murió bajo custodia de ICE pide una investigación

 EE.UU. inicia la duodécima noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes

EE.UU. inicia la duodécima noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes

 EEUU recibe las primeras seis ballenas belugas del clausurado parque canadiense Marineland

EEUU recibe las primeras seis ballenas belugas del clausurado parque canadiense Marineland

 Senador republicano bloquea iniciativa para frenar fondos para el avión catarí de Trump

Senador republicano bloquea iniciativa para frenar fondos para el avión catarí de Trump