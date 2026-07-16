Operador del teleprónter de Trump habría ganado dinero apostando sobre sus discursos

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Leavitt aseguró que el mandatario "considera que esto es profundamente lamentable y, francamente, una vergüenza" y aseguró que el operador está colaborando con las pesquisas de la CFTC y que por el momento será otra persona la que operará el teleprónter del republicano, que tiene previsto ofrecer hoy mismo un discurso televisado.

El hombre que opera el sistema de teleprónter que emplea el presidente de EE.UU., Donald Trump, para pronunciar discursos está siendo investigado por presuntamente apostar en mercados de predicción en internet sobre el contenido de las alocuciones del mandatario y ganar casi 100.000 dólares.

La radio pública NPR adelantó este jueves que la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), que regula este tipo de plataformas de apuestas a nivel federal, está investigando al individuo, que supuestamente ganó algo más de 90.000 dólares en la web Kalshi, una de las más populares para tratar de predecir todo tipo de acontecimientos.

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Poco después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la investigación y explicó que el hombre ha sido suspendido por el momento de empleo y sueldo por deseo expreso del propio Trump.

Leavitt aseguró que el mandatario "considera que esto es profundamente lamentable y, francamente, una vergüenza" y aseguró que el operador está colaborando con las pesquisas de la CFTC y que por el momento será otra persona la que operará el teleprónter del republicano, que tiene previsto ofrecer hoy mismo un discurso televisado.

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"Aquí, en la Casa Blanca, existen normas éticas muy estrictas que prohíben explícitamente este tipo de conductas, y la oficina del Consejero de la Casa Blanca (la persona designada por el jefe de Gobierno estadounidense para asesorarlo en asuntos legales) deja esto muy claro a todos los que aceptamos trabajar en el Gobierno al servicio del presidente", explicó la portavoz.

Leavitt aseguró que ya existía un protocolo establecido dentro de la Casa Blanca para evitar este tipo de situaciones relacionadas con el uso de información privilegiada pero que "lamentablemente, esta persona lo incumplió y, en consecuencia, está asumiendo las consecuencias".

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Desde su retorno a la Casa Blanca en enero del año pasado, Trump ha sido precisamente un gran defensor de los mercados de predicción como Kalshi o Polymarket y ha abogado por que la CFTC regule de manera absoluta este sector, sin que los estados puedan limitar sus actividades, algo que están intentando hacer Nevada, Míchigan o Arizona.