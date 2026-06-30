Nueva York pondrá en marcha plan para afrontar ola de calor extremo

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Se activarán cientos de centros de climatización, se intensificará la asistencia y el apoyo a los neoyorquinos vulnerables, a las personas sin hogar y los adultos mayores.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dio a conocer este lunes el plan que se pondrá en marcha por la ola de calor extremo que comenzará a sentirse a partir del miércoles y continuará todo el fin de semana festivo, cuando se celebra el 250 aniversario de independencia de EE.UU, y la ciudad recibirá miles de visitantes.

Como parte del plan por el calor, -que se sentirá en varios estados- y que el viernes alcanzará los 109 grados Fahrenheit en Nueva York, se activarán cientos de centros de climatización, se intensificará la asistencia y el apoyo a los neoyorquinos vulnerables, a las personas sin hogar y los adultos mayores.

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El alcalde lanzará para esta ocasión el uso de 12 furgonetas, que estarán disponibles desde el miércoles, operadas por el Departamento de Salud, para proveer atención médica, agua, y otros suministros como electrolitos y protector solar, así como el transporte a centros con aire acondicionado o centros de salud.

El plan dispone además que la agencia sanitaria amplíe las estaciones de refrigeración temporales mediante alianzas con organizaciones comunitarias, proporcionando agua fría , ventiladores con nebulizadores y toallas refrescantes para los que trabajan al aire libre, incluidos los vendedores ambulantes, los repartidores y los jornaleros que trabajan bajo el calor.

Mientras que el Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador enviará mensajes a todos sus licenciatarios, aproximadamente 45.000 empresas de 45 categorías diferentes, fomentando la elaboración de planes para casos de enfermedades relacionadas con el calor, advirtiendo sobre los peligros del calor extremo y los signos de agotamiento calor.

También que recuerden a sus empleados que pueden utilizar el tiempo libre protegido para emergencias relacionadas con el calor.

Se espera que las temperaturas diurnas alcancen los 90 grados Fahrenheit y se acercarán a los 100 grados a partir del miércoles, con índices de calor que oscilarán entre los 100 y los 105 grados.

Para el jueves, se espera que las temperaturas diurnas ronden los 100 grados, con índices de calor entre los 103 y los 108 grados. Se prevé que los índices de calor de tres dígitos persistan hasta el sábado 4 de julio, día en que se festeja la independencia y que habrá actos públicos.

Si se cumplen los pronósticos, el jueves sería el primer día con 100 grados registrado en Central Park desde el 18 de julio de 2012, indicó además Mamdani en un comunicado.

"Nos enfrentamos al que podría ser el segundo día más caluroso en la historia de la ciudad en más de una década, y el gobierno municipal está tomando medidas históricas para que todos los neoyorquinos permanezcan en interiores, frescos y seguros", indicó el alcalde.

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Mamdani pidió a los neoyorquinos que "tomen en serio" el calor que puede ser mortal: "Quédense en casa, cuiden sus vecinos, tomen mucha agua y estén atentos a los síntomas de agotamiento como confusión, náuseas y dificultad para respirar"