Mississippi ejecuta a un hombre por violación y asesinato de una adolescente

Un hombre que violó y mató a una niña de 16 años en Mississippi fue ejecutado el miércoles mediante inyección letal, convirtiéndose en el segundo recluso ejecutado en el estado en 10 años.

Thomas Edwin Loden Jr., de 58 años, fue declarado muerto a las 6:12 p. m. por la forense del condado de Sunflower, Heather Burton. Había estado en el corredor de la muerte desde 2001, cuando se declaró culpable de homicidio capital, violación y cuatro cargos de agresión sexual contra Leesa Marie Gray. Se quedó varada con un neumático pinchado en junio de 2000 cuando Loden la obligó a subir a su camioneta.

La madre de Gray, Wanda Farris, asistió a la ejecución en la Penitenciaría Estatal de Mississippi en Parchman, a unos 210 kilómetros (130 millas) al norte de la capital, Jackson. La ejecución más reciente de Mississippi fue en noviembre de 2021.

A principios de este mes, un juez federal se negó a bloquear la ejecución de Loden en medio de una demanda pendiente por parte de él y otros cuatro reclusos condenados a muerte en Mississippi por el uso por parte del estado de tres medicamentos para inyecciones letales, un protocolo que alegan es inhumano.

Durante la ejecución, Loden vestía un mono rojo de prisión y estaba cubierto por una sábana blanca. Correas de cuero marrón lo sujetaron en una camilla.

Antes de que comenzara la inyección, Loden dijo que estaba «profundamente arrepentido».

“Durante los últimos 20 años, he tratado de hacer una buena obra todos los días para compensar la vida que le quité a este mundo”, dijo Loden. “Sé que estas son meras palabras y no pueden borrar el daño que hice. Si hoy no te trae nada más, espero que tengas paz y cierre”.

Concluyó sus últimas palabras diciendo «Te amo» en japonés, dijeron las autoridades.

Gray había estado trabajando como mesera en el restaurante de su tío en el noreste de Mississippi durante el verano previo a su último año de secundaria. El 22 de junio de 2000, salió del trabajo después del anochecer y se pinchó una llanta.

Loden, una reclutadora del Cuerpo de Marines con parientes en el área, se detuvo alrededor de las 10:45 p. m. y comenzó a hablar con ella sobre el piso. «No te preocupes. soy un infante de marina Hacemos este tipo de cosas”, dijo.

Loden dijo a los investigadores que se enojó después de que Gray supuestamente dijera que nunca querría ser un infante de marina, y él le ordenó que subiera a su camioneta. Pasó cuatro horas agrediéndola sexualmente antes de estrangularla y asfixiarla, dijo a los investigadores .

La tarde siguiente, los registros judiciales dicen que «Loden fue descubierto tirado al costado de una carretera con las palabras ‘Lo siento’ grabadas en su pecho y aparentes laceraciones autoinfligidas en sus muñecas».

Farris describió a su hija como una adolescente “despreocupada, siempre sonriente” que aspiraba a convertirse en maestra de escuela primaria.

«Ella no era perfecta, ahora, eso sí», dijo Farris. “Pero ella se esforzó por hacer lo correcto”.

Farris se negó a hablar con los periodistas después de la ejecución.

Una semana antes, el juez federal de distrito Henry Wingate dictaminó que la ejecución podía proceder y dijo que la Corte Suprema de los Estados Unidos había ratificado un protocolo de inyección letal de tres drogas en Oklahoma hace apenas siete años.

En noviembre, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, solicitó una pausa en las ejecuciones y ordenó una revisión «de arriba a abajo» del sistema de pena capital del estado después de una serie de inyecciones letales fallidas.

Mississippi ha realizado «ejecuciones y simulacros simulados» mensualmente para evitar una ejecución fallida, dijo a los periodistas Jeworski Mallett, subcomisionado de instituciones del Departamento de Correcciones.

El Departamento Correccional reveló en documentos judiciales en julio de 2021 que había adquirido tres medicamentos para su protocolo de inyección letal: midazolam, que es un sedante; bromuro de vecuronio, que paraliza los músculos; y cloruro de potasio, que detiene el corazón.

Desde 2019, solo Alabama, Oklahoma, Mississippi y Tennessee han utilizado un protocolo de tres medicamentos, dijo Jim Craig, abogado del Centro MacArthur, hablando en una audiencia judicial en noviembre.

Craig dijo que la mayoría de los estados con pena de muerte y el gobierno federal usaron un protocolo de tres medicamentos en 2008, pero el gobierno federal y la mayoría de esos estados comenzaron a usar un solo medicamento desde entonces.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 27 estados tienen la pena de muerte. Hay 36 presos en el corredor de la muerte en Mississippi.