Jueves, 15 de octubre de 2026 Anuncie con Nosotros Suscríbete
Menú
InicioNacional › Milei defiende en EE.UU. el "milagro" de su gestió...
Nacional

Milei defiende en EE.UU. el "milagro" de su gestión económica y confía en revalidar su mandato

"Estamos librando a los argentinos de las cadenas"
Milei defiende en EE.UU. el "milagro" de su gestión económica y confía en revalidar su mandato
El presidente de Argentina, Javier Milei, recibe el premio 'Global Champions of Free Enterprise' de manos de la presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Suzanne Clark, este jueves en la sede de la cámara en Washington (EE.UU.). Milei aseguró que su modelo de gestión económica "entra en la categoría de un milagro" y manifestó su confianza en que los argentinos ratifiquen el modelo que representa en las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2027.
Foto: EFE/Lenin Nolly
By Washington Hispanic
octubre 15, 2026 7:55 pm

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este jueves en Washington que su modelo de gestión económica "entra en la categoría de un milagro" y manifestó su confianza en que los argentinos ratifiquen el modelo que representa en las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2027.

Durante su discurso en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en la capital de Estado Unidos, Milei afirmó que los ciudadanos de Argentina van a decidir en las urnas "continuar por este cambio" que, defiende, llevó a cabo su Gobierno, para volver a "transitar el camino de la grandeza".

ANUNCIO

Antes de comenzar su intervención, la presidenta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Suzanne P. Clark, elogió al mandatario y afirmó que Argentina vive un "progreso increíble" que es "solo el principio" y con una economía cuyo crecimiento ha atribuido, en parte, a la colaboración del país con la Administración de Donald Trump.

El mandatario argentino presumió de que su modelo económico sacó "a un cuarto de la población de la pobreza", pasando del 57 % al 32 %, según datos que él mismo expuso, algo que considera "un gran logro" al haber reparado, en su opinión, los "daños de 100 años".

El objetivo del líder argentino, en referencia al lema de Trump, es "hacer grande la Argentina de nuevo", algo para lo que insistió en la necesidad de "matar" las regulaciones, "entre 17 y 18 por día" eliminadas desde que está en el cargo, dijo.

"Estamos librando a los argentinos de las cadenas", sentenció.

ANUNCIO
VA Elections

En esta misma línea, Milei también se mostró contrario a regular la inteligencia artificial (IA) y declaró que no habrá políticas en ese sentido porque prefiere "dejarla libre".

"Los impuestos son un robo"

La intervención, marcadamente económica, sirvió al presidente para exponer que la Administración argentina bajó la presión fiscal en el equivalente a cuatro puntos del Producto Interior Bruto (PIB) "manteniendo el equilibrio fiscal" y con la certeza de que "los impuestos son un robo".

"Suena lindo", comentó el presidente argentino, quien expresó que "las hipótesis de los analistas" muestran un crecimiento de entre 16 y 18 puntos del PIB en los últimos cuatro años.

Aún así, Mile admitió que este "cambio tan profundo" en Argentina dejó "ganadores y perdedores" al haber sectores que se expanden más y otros que menos o, incluso "fueron a la quiebra".

ANUNCIO
MC-DEP Recycling

En este sentido, manifestó la importancia del "rol" de los empresarios y su derecho a la propiedad privada porque sin ellos, cree, "no hay nada".

Clasificados
Clasificado · Empleo
• Trabajo ofrece seguro de salud gratis y pensión de retiro • Con autorizacion para trabajar en EE.U
Clasificado · Empleo
Tienda Deli cerca de Union Station, en Washington, D.C., está buscando personal. • Varias posicio

Noticias Relacionadas

EE.UU. sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba por colaborar con banco iraní

EE.UU. sanciona al Banco Internacional de Comercio de Cuba por colaborar con banco iraní

 Maduro y Flores se declaran no culpables de torturas

Maduro y Flores se declaran no culpables de torturas

 Juez cita a Maduro y a Flores al tribunal mañana para responder a nuevos cargos

Juez cita a Maduro y a Flores al tribunal mañana para responder a nuevos cargos

 EEUU levanta sanciones a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

EEUU levanta sanciones a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela