Metro estableció récords de pasajeros el 4 de julio, según WMATA

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Más de 866.000 personas utilizaron el Metrobus o el tren entre el sábado y la madrugada del domingo, y que más de 120.000 viajes se produjeron después de la medianoche

El sistema de metro del área de Washington D.C. resistió las tormentas del 4 de julio y los cambios de horario, registrando una afluencia récord de pasajeros durante el feriado, mientras Estados Unidos celebraba su quincuagésimo centenario.

El director general y consejero delegado de Metro, Randy Clarke, declaró el lunes en las redes sociales que más de 866.000 personas utilizaron el Metrobus o el tren entre el sábado y la madrugada del domingo, y que más de 120.000 viajes se produjeron después de la medianoche.

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No quedó claro de inmediato cómo WMATA calculó esas cifras: el sistema de trenes de cercanías de Metro no cobró tarifas el sábado, mientras espectadores de todo el país llegaban a Washington D.C. para la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos.

Las puertas de acceso a las 98 estaciones del sistema permanecieron abiertas hasta altas horas de la madrugada del domingo, mientras los visitantes transitaban por el Distrito desde el National Mall y salían de él.

En Washington D.C., la celebración consistió en una gran feria estatal estadounidense en el National Mall y un intento de establecer el récord del mayor espectáculo de fuegos artificiales de todos los tiempos, con un discurso del presidente Donald Trump intercalado entre ambos eventos.

Pero el discurso del presidente se retrasó más de una hora cuando el centro de Washington D.C. fue azotado por una tormenta eléctrica con fuertes lluvias, vientos intensos, truenos y relámpagos.

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La falta de sincronización fue solo uno de los varios desafíos que enfrentó el sistema de metro durante el día: por la mañana, hombres enmascarados, vestidos con el uniforme de un conocido grupo supremacista blanco y coreando consignas antiinmigrantes, viajaron en los trenes de las líneas Naranja y Plateada hacia Washington D.C. para marchar por las calles de la ciudad antes de reunirse en la estación Union Station más tarde ese mismo día y viajar a New Carrollton, Maryland.

Luego, alrededor del mediodía, un tramo de las líneas Verde y Amarilla se deformó y se dobló debido al intenso calor, justo después de la estación College Park. La vía dañada provocó el descarrilamiento de un vagón. WMATA comenzó a operar autobuses de enlace desde la estación Hyattsville Crossing a través de varias zonas del condado de Prince George.

Más tarde, durante el día y hasta bien entrada la noche, las estaciones de metro también servían de refugio a los visitantes sorprendidos por las tormentas pasajeras.

El Servicio Secreto y la policía de Washington D.C. también ordenaron a los miles de personas reunidas en el National Mall que buscaran refugio en edificios cercanos, incluidos el Departamento de Agricultura, el Departamento de Trabajo y el Museo Nacional de Historia Afroamericana del Smithsonian.

Inicialmente, el Metro simplemente había renovado su compromiso anual del 4 de julio, que incluía el servicio regular de los sábados hasta las 5 p. m., trenes adicionales durante la noche y servicio hasta la hora de cierre habitual de los fines de semana, a las 2 a. m.

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Pero Clarke declaró el sábado por la noche que el servicio continuaría el tiempo que fuera necesario para que la gente pudiera regresar a casa.