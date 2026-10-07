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Manifestantes interrumpen a Trump dos veces durante un mitin en Texas

El presidente ha intensificado su presencia en Texas ante la preocupación del Partido Republicano por mantener sus mayorías en el Congreso en las elecciones del 3 de noviembre.
Manifestantes interrumpen a Trump dos veces durante un mitin en Texas
Captura de video de una transmisión en el canal @Republicans en YouTube del Partido Republicano del presidente de EE.UU., Donald Trump, en un acto de campaña este miércoles, de cara a las elecciones de medio termino en San Antonio, Texas (EE.UU.).
Foto: EFE/ @Republicans
By Washington Hispanic
octubre 07, 2026 9:32 pm

El presidente, Donald Trump, fue interrumpido este miércoles en dos ocasiones durante un mitin en San Antonio, Texas, en apoyo de los candidatos republicanos a las elecciones legislativas de noviembre, mientras los asistentes abuchearon a los manifestantes y corearon consignas a favor de Estados Unidos.

La primera interrupción ocurrió cuando una persona comenzó a perturbar el discurso y posteriormente salió del auditorio por su cuenta, mientras parecía grabarse a sí misma.

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Trump reaccionó con una broma y dijo que la persona "va a volver a casa con su madre", antes de añadir que "lo que no sabe es que su madre votó por Trump".

Poco después, otra persona interrumpió el acto con una camiseta en la que se leía "SOS Cuba" y una pareja fue escoltada fuera del recinto, mientras parte del público republicano abucheaba a los manifestantes y coreaba "Estados Unidos, Estados Unidos".

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Trump acudió a San Antonio para respaldar al candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton, que mantiene una ajustada contienda con el demócrata James Talarico, y al aspirante republicano a la Cámara de Representantes Carlos de la Cruz.

El presidente ha intensificado su presencia en Texas ante la preocupación del Partido Republicano por mantener sus mayorías en el Congreso en las elecciones del 3 de noviembre.

La visita es la tercera de Trump a Texas en menos de un mes y se produce después de que el republicano ganara el estado por 14 puntos en las presidenciales de 2024.

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Sin embargo, los demócratas han logrado situarse en posiciones competitivas en varias carreras, especialmente en distritos del sur del estado con una importante población hispana.

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